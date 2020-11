Επιθετική αύξηση επιτοκίων στο 15% από την κεντρική τράπεζα Τουρκίας

Στο 15% από 10,25% αύξησε τα επιτόκια κατά 475 μονάδες βάσης η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η απόφαση της τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Οκτώβριο είχε προκαλέσει νέα πτώση στην τουρκική λίρα.

Ο νεοδιορισμένος από τον Ερντογάν κεντρικός τραπεζίτης Naci Agbal ήταν αντιμέτωπος με τεστ αξιοπιστίας, στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του.

Με τις... ευλογίες του Τούρκου προέδρου, αναμενόταν από τους αναλυτές ότι θα προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, κίνηση που θα ενισχύσει την τουρκική λίρα μετά την πτώση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς τα τουρκικά assets υπό τον προκάτοχό του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η τουρκική λίρα κάνει άλμα 1,8%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 7,569 λίρες ανά δολάριο.

MPC Decision of 19 November 2020: One-week repo rate has been raised by 475 bps.

All funding will be provided through the main policy rate, which is the one-week repo auction rate. pic.twitter.com/r7tqzQHNIX