Απειλεί να ακυρώσει το ντιλ για Twitter ο Ελον Μασκ

Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά ύψους 44 δισ. δολαρίων του Twitter από τον Ελον Μασκ, μέχρι να έχει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το πόσοι λογαριασμοί είναι ψεύτικοι, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Οπως θυμίζει το CNBC, το Twitter εκτίμησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι λιγότερο από το 5% των ημερήσιων ενεργών χρηστών του με δυνατότητα δημιουργίας εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν λογαριασμοί bot ή spam.

Ωστόσο, ο Μασκ εκτιμά ότι περίπου το 20% των λογαριασμών στο Twitter είναι ψεύτικοι ή spam και ανησυχεί ότι ο αριθμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

«Η προσφορά μου βασίστηκε στο ότι τα αρχεία SEC του Twitter ήταν ακριβή», έγραψε ο Μασκ στο Twitter νωρίς το πρωί της Τρίτης. «Χθες, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter αρνήθηκε δημόσια να αποδείξει <5%. Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να το κάνει».

H μετοχή του κοινωνικού δικτύου υποχωρεί 2,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall.Εκπρόσωπος του Twitter δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.