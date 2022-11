Το Twitter ξεκίνησε τη συνδρομή των 8 δολαρίων για επαληθευμένους χρήστες

Την επιλογή επαληθευμένου χρήστη σε όσους αγοράζουν τη συνδρομή των 8 δολαρίων τον μήνα άρχισε να δίνει στους χρήστες του το Twitter, λίγες ημέρες αφότου ο νέος ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου, Ελον Μασκ, παρουσίασε την ιδέα ενός νέου συστήματος επαλήθευσης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Twitter τόνισε: «Δύναμη στον λαό. Ο λογαριασμός σας θα έχει ένα μπλε τικ, όπως έχουν και οι διασημότητες, οι εταιρείες και οι πολιτικοί που ήδη ακολουθείτε».

Παράλληλα με το νέο σύστημα επαλήθευσης, το Twitter υπόσχεται να μειώσει στο μισό τον αριθμό των διαφημίσεων που βλέπουν οι συνδρομητές «σύντομα». Έρχεται επίσης η δυνατότητα να δημοσιεύονται μεγαλύτερα βίντεο και η κατάταξη προτεραιότητας σε απαντήσεις, αναφορές και αναζητήσεις, είπε η εταιρεία.

With Musk’s new Twitter Blue verification scheme, there appears to be a clash between money-making & validating authenticity.



And in the midst of an election, voters need to know if what they are reading is real or fake.



Rushing this out days before Election Day is a bad idea. https://t.co/W8Q8nPK182