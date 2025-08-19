Xiaomi: Κατά 30,5% αυξήθηκαν τα έσοδα το 2o τρίμηνο

Αύξηση της τάξεως του 30,5% στα έσοδά της το β΄ τρίμηνο κατέγραψε ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Xiaomi, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για το νέο ηλεκτρικό SUV YU7 και τις πωλήσεις smartphones, όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 116 δισ. γιουάν (16,16 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 114,7 δισ. γιουάν με βάση τα στοιχεία της LSEG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση στα 10,8 δισ. γουάν, ξεπερνώντας επίσης τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 10,1 δισ. γουάν.

Ο τομέας smartphone και AIoT (Artificial Intelligence of Things) της Xiaomi απέφερε έσοδα ύψους 94,7 δισ. γιουάν, αυξημένα κατά 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο τομέας έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, AI και άλλων νέων πρωτοβουλιών συνεισέφερε 21,3 δισ. γιουάν.

Η εταιρεία παρέδωσε 81.302 οχήματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και φθάνοντας τα 157.000 οχήματα στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου. Οι αποστολές smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση σε 42,4 εκατομμύρια μονάδες, σηματοδοτώντας το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys τα οποία επικαλείται η Xiaomi, η εταιρεία διατήρησε τη θέση της μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκόσμιων προμηθευτών smartphones για το 20ο συνεχόμενο τρίμηνο, με μερίδιο αγοράς 14,7%.

Η Xiaomi συνέχισε να επεκτείνει τη βάση των χρηστών της, με τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες ανά τον κόσμο να φτάνουν τα 731,2 εκατομμύρια τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα της αυξήθηκε κατά 20,3% σε ετήσια βάση σε 989,1 εκατομμύρια.

Η εταιρεία αύξησε τις δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη κατά 41,2% στα 7,8 δισ. γουάν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επενδύσει σε βασικές τεχνολογίες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις smartphones κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, με τα premium smartphones να αντιπροσωπεύουν το 27,6% των συνολικών πωλήσεών της στην περιοχή, αυξημένες κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.