Ο Μασκ λανσάρει το Grok 4: Εξυπνότερο από κάθε διδακτορικό

Η xAI του Έλον Μασκ παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο chatbot, το Grok 4, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

Ο Μασκ περιέγραψε το Grok 4 ως «εξυπνότερο από όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων ταυτόχρονα». Το χαρακτήρισε επίσης «όχι μόνο έξυπνο μέσα από βιβλία», αλλά “πρακτικά” έξυπνο και είπε ότι είναι «καλύτερο και από το επίπεδο διδακτορικού σε κάθε θέμα, χωρίς εξαιρέσεις».

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε επίσης ότι αναμένει το chatbot να αρχίσει να ανακαλύπτει νέες τεχνολογίες «που είναι πραγματικά χρήσιμες και δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί», πιθανότατα το επόμενο έτος.

Η ομάδα xAI δήλωσε ότι σημείωσε μεγάλη πρόοδο στο μοντέλο της και αποφάσισε να παραλείψει το όνομα Grok 3.5, προχωρώντας απευθείας στο Grok 4 για να δείξει ένα μεγαλύτερο άλμα προς τα εμπρός και να παραμείνει μπροστά από τους αντιπάλους.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck