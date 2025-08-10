Κοινή δήλωση Ευρωπαίων: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να στηρίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας», τόνισαν Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή τους δήλωση. «Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων». Τη δήλωση υποστήριξαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι στις συνομιλίες που στοχεύουν στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα, η οποία βρίσκεται ήδη στα μισά του τέταρτου έτους.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι ήταν η πρώτη του αντίδραση στην είδηση αυτής της συνάντησης, καθώς και σε αναφορές ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας επικεντρώνονται σε μια συμφωνία που θα κατοχύρωνε την κατοχή από τη Ρωσία εδαφών που κατέλαβε κατά τη στρατιωτική της εισβολή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτό περιλαμβάνει απαίτηση του Πούτιν η Ουκρανία να παραχωρήσει την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του Κρεμλίνου προσάρτησαν παράνομα το 2014, καθώς και ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσαν σημαντική πρόοδο προς τον στόχο τερματισμού των συγκρούσεων, έπειτα από ώρες συνομιλιών το Σάββατο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητες συνομιλίες, γράφει το Bloomberg. Οι διαπραγματεύσεις ακολούθησαν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ζελένσκι και Στάρμερ, καθώς και έναν πυρετό διπλωματικών επαφών του Ζελένσκι με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ήταν οι συνδιοργανωτές της συνάντησης στο Chevening House, στο Κεντ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στις συνομιλίες συμμετείχαν ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μέσω βιντεοσύνδεσης, ενώ οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν μια αντιπρόταση για συνομιλίες με τη Ρωσία, η οποία σε πρώτο στάδιο θα απαιτούσε εκεχειρία.

«Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται χωρίς την Ουκρανία είναι ταυτόχρονα απόφαση κατά της ειρήνης. Δεν θα πετύχει τίποτα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η απάντηση στο ουκρανικό εδαφικό ζήτημα βρίσκεται ήδη στο Σύνταγμα της Ουκρανίας. Κανείς δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να παρεκκλίνει από αυτό».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης κατά της αποδοχής της ρωσικής εκδοχής για τα πιθανά αποτελέσματα διαπραγματεύσεων επιτιθέμενος στον Πούτιν. «Το μόνο του χαρτί είναι η ικανότητα να σκοτώνει, και προσπαθεί να πουλήσει τη διακοπή των δολοφονιών στην υψηλότερη δυνατή τιμή», ανέφερε αργότερα σε ανάρτησή του στο X. «Είναι σημαντικό αυτό να μην παραπλανήσει κανέναν».

Ο Ζελένσκι είχε επίσης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Δανίας και της Εσθονίας, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του.

Ξεχωριστά, ο Μακρόν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν μίλησε το Σάββατο με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στο πλαίσιο μιας σειράς διεθνών τηλεφωνικών επαφών που είχε ο Ρώσος ηγέτης αφότου συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η κοινή δήλωση

Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ασφάλεια για την Ουκρανία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, στήριξη προς την Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό της μπορεί να πετύχει.

Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια διπλωματικά, καθώς και με τη διατήρηση της ουσιαστικής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της δράσης του «Συνασπισμού των Προθύμων», και με τη διατήρηση και επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Συμφωνούμε ότι αυτά τα ζωτικά συμφέροντα περιλαμβάνουν την ανάγκη για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα επιτρέπουν στην Ουκρανία να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ουκρανία έχει την ελευθερία να επιλέξει τη μοίρα της. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή μείωσης των εχθροπραξιών.

Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας. Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Υπογραμμίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε από κοινού τα συμφέροντά μας. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, για μια ειρήνη στην Ουκρανία που θα προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας.