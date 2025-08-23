Η κλιματική αλλαγή στρέφει τους τουρίστες πιο βόρεια

Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ και οι καύσωνες, οι καταστροφικές πυρκαγιές και η αποπνικτική υγρασία μεταμορφώνουν τον παγκόσμιο τουριστικό κλάδο, καθώς οι παραθεριστές επηρεάζονται από τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Κάτι που όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, έχει οδηγήσει έναν αυξανόμενο αριθμό τουριστών να κοιτάζουν πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Ισπανία και να προτιμήσουν τα λεγόμενα «coolcations» -επισκέψεις σε μέρη του κόσμου που προσφέρουν πιο ήπιο κλίμα. Ήδη, σχεδόν οι μισοί από τους συμβούλους πολυτελών ταξιδιών της Virtuoso αναφέρουν ότι οι πελάτες τους αλλάζουν τα σχέδιά τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Οι καύσωνες στην Ευρώπη οδήγησαν στο κλείσιμο τουριστικών αξιοθέατων, όπως η Ακρόπολη στην Αθήνα και ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι και σύμφωνα με το δημοσίευμα η Γηραιά Ήπειρος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διευρυνόμενο τουριστικό χάσμα ελέω των άνισων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις βόρειες παράκτιες περιοχές της Ευρώπης αναμένεται να καταγραφεί αύξηση της ζήτησης άνω του 5% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπώρου, ενώ ορισμένες περιοχές του νότου θα χάσουν σχεδόν το 10% των καλοκαιρινών τουριστών.

Η τάση αυτή είναι πιθανό να επικρατήσει σε όλο τον κόσμο.

Οι επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει τον αριθμό των επισκεπτών στο Tokyo Disney Resort, ενώ η αμερικανική εταιρεία θεματικών πάρκων Six Flag Entertainment δήλωσε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι καύσωνες, προκάλεσαν ζημίες σχεδόν 100 εκατ. δολαρίων το β΄τρίμηνο και παράλληλα αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις για τα έσοδά της.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές; Σύμφωνα με το Bloomberg περιοχές και χώρες όπως η Ανταρκτική, η Νορβηγία και η Ισλανδία έχουν δει την δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται.