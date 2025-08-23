Coca Cola: Σε συζητήσεις για πώληση της Costa Coffe

Η Coca-Cola προετοιμάζει την πώληση της αλυσίδας Costa Coffe, της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ στη Βρετανία, περισσότερα από έξι χρόνια μετά την εξαγορά της. σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τη δεύτερη να μειώσει την εξάρτησή της από τα ζαχαρούχα αναψυκτικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky News η Coca-Cola συνεργάζεται με τραπεζίτες για να πραγματοποιήσει διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με την πώληση της Costa Coffe.

Οι αρχικές συνομιλίες έχουν ήδη διεξαχθεί με έναν μικρό αριθμό πιθανών υποψήφιων αγοραστών, μεταξύ άλλων και με private equities, δήλωσαν πηγές σήμερα Σάββατο (23/8).

Στην επενδυτική τράπεζα Lazard, φέρεται να έχει ανατεθεί από την Coca-Cola να εξετάσει τις επιλογές και να ζυγίσει το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Ενδεικτικές προσφορές λέγεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν στις αρχές του φθινοπώρου, αν και μια πηγή προειδοποίησε ότι η Coca-Cola θα μπορούσε να αποφασίσει να μην προχωρήσει με την πώληση.

Η Costa Coffe διατηρεί περισσότερα από 2.000 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και άνω των 3.000 παγκοσμίως, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το εργατικό δυναμικό της υπολογίζεται σε 35.000 υπαλλήλους, αν και η Coca-Cola δεν απάντησε σε αρκετές προσπάθειες του Sky News, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των καταστημάτων που λειτουργούν σήμερα ή ο αριθμός των εργαζομένων.