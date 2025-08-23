Λαγκάρντ: Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντέχει τα μεγάλα σοκ

Η αγορά εργασίας της Ευρώπης αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτική απέναντι σ' ένα πληθωριστικό σοκ που συμβαίνει μια φορά σε κάθε γενιά γενιά και σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,1% μεταξύ τέλους 2021 και μέσων 2025, σχεδόν όσο η οικονομία και περίπου διπλάσια απ' ό,τι θα υποδείκνυε ο οικονομικός κανόνας, δήλωσε η Λαγκάρντ στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου συμμετέχει στο ετήσιο συμπόσιο της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Πρόσθεσε ότι τόσο οι παγκόσμιοι ούριοι άνεμοι όσο και τα εγχώρια δυνατά χαρτιά συνέβαλαν στην επίτευξη ενός τέτοιου αποτελέσματος, μεταδίδει το Bloomberg.

«Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί απότομα και με αξιοσημείωτα χαμηλό κόστος όσον αφορά την απασχόληση», δήλωσε. «Κατανοώντας τις πηγές της πρόσφατης ανθεκτικότητας, μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το επόμενο σοκ, όποια μορφή κι αν πάρει».

Η ΕΚΤ — όπως ακριβώς η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας — αναγκάστηκε να αυξήσει απότομα τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στην άνοδο των τιμών καταναλωτή, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία χαλάρωσης της νομισματικής σύσφιξης καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί προς το 2%. Οι τελευταίες προβλέψεις της δείχνουν ότι θα σταθεροποιηθεί σ' αυτό το επίπεδο το 2027 και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν σηματοδοτήσει ότι η δουλειά τους μπορεί να έχει ολοκληρωθεί.

Οι αξιωματούχοι διατήρησαν το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2% τον Ιούλιο και φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό πως θα το κάνουν ξανά τον επόμενο μήνα. Ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ δήλωσε στο Bloomberg ότι είναι «ψηλά ο πήχης» για περαιτέρω δράση μετά από οκτώ μειώσεις μέχρι σήμερα.

Στο πάνελ, όπου συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι και ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα, η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων.

Αναφορικά με τους λόγους πίσω από την ισχύ της αγοράς εργασίας της Ευρώπης, υποστήριξε ότι η αυστηροποίηση της πολιτικής και η αντίστοιχη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνέπεσαν με τη χαλάρωση των περιορισμών στην προσφορά παγκοσμίως, την απότομη πτώση των τιμών ενέργειας και την εφαρμογή προληπτικών δημοσιονομικών πολιτικών.

Ωστόσο, επισήμανε την καθυστερημένη αντίδραση των μισθών στον πληθωρισμό, η οποία στήριξε την υψηλότερη απασχόληση, καθώς και τη μείωση των ωρών εργασίας και την επέκταση της προσφοράς εργασίας.

«Κοιτάζοντας μπροστά, είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα εάν τα μοτίβα των τελευταίων ετών θα συνεχιστούν», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Η δημογραφική τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί και η συσσώρευση εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να συνεχιστεί, επιβαρύνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας, υποστήριξε. Αλλά ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται επίσης να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας έχει περάσει από τα πρόσφατα σοκ σε απροσδόκητα καλή κατάσταση», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν υποθέτουμε ότι αυτός ο μοναδικός συνδυασμός θα διαρκέσει».