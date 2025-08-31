Πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας προγραμματιστών από την ΑΙ

Αν ρωτούσες κάποιον πριν από περίπου 3 χρόνια ποια είναι η πιο ασφαλής επιλογή καριέρας, η πιο πιθανή απάντηση θα ήταν ο προγραμματισμός υπολογιστών. Άλλωστε, είχαμε δει πληθώρα δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley να παροτρύνουν τους νέους να ασχοληθούν με τη συγγραφή κώδικα, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι δεξιότητες θα ενίσχυαν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Από την πλευρά τους, οι τεχνολογικές εταιρείες υπόσχονταν στους απόφοιτους πληροφορικής υψηλές απολαβές και μπόλικα προνόμια.

Σήμερα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η συγγραφή κώδικα από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης άλλαξε τα δεδομένα, ιδίως για τους μηχανικούς ανάπτυξης λογισμικού που φιλοδοξούν να κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα.

Η πίεση στους νέους αποφοίτους πληροφορικής

Σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι New York Times μεταδίδουν ότι υπάρχουν νέοι απόφοιτοι πληροφορικής που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στον τομέα τους. Για παράδειγμα, ο 25χρονος Zach Taylor, αποφοίτησε με πτυχίο πληροφορικής από το Oregon State University το 2023. Από τότε, όπως είπε ο ίδιος, έχει κάνει περίπου 5.762 αιτήσεις για δουλειά. Το αποτέλεσμα ήταν 13 συνεντεύξεις εργασίας, αλλά καμία προσφορά για πλήρη απασχόληση.

«Η αναζήτηση εργασίας ήταν μια από τις πιο αποθαρρυντικές εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ», επισήμανε ο 25χρονος.

Όπως γράφουν οι New York Times οι απόφοιτοι πληροφορικής νιώθουν ιδιαίτερη πίεση, επειδή αρκετές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν AI βοηθούς για προγραμματισμό, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για πρόσληψη νέων μηχανικών λογισμικού σε junior θέσεις. Μάλιστα, το Reuters αναφέρει ότι και τα bootcamps προγραμματισμού σιγά σιγά συρρικνώνονται, κυρίως λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Τα bootcamps προγραμματισμού είχαν ήδη αρχίσει να μειώνονται, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν το τελειωτικό χτύπημα», δήλωσε η Allison Baum Gates, general partner στο venture capital fund, SemperVirens.

Η άνοδος του vibe coding

Η δυνατότητα συγγραφής κώδικα από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης έφερε στον κόσμο της τεχνολογίας την προσέγγιση του «vibe coding’», μια φράση που όπως σημειώνει το Forbes σχεδόν δεν υπήρχε πριν από δύο χρόνια. Σήμερα όμως είναι σχεδόν παντού.

Ο όρος, ο οποίος επινοήθηκε από τον Andrej Karpathy, πρώην επικεφαλής του τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της Tesla και συνιδρυτή της OpenAI, έχει αρκετές ερμηνείες, ωστόσο στην πιο απλή του έννοια θα λέγαμε ότι περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας προγραμματιστής καθοδηγεί ένα AI σύστημα ως προς τη συγγραφή κώδικα, χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.

Σε ανάρτηση του X (πρώην Twitter) τον Φεβρουάριο του 2025 ο Karpathy περιέγραψε το «vibe coding ως μια διαδικασία κατά την οποία «αφήνεσαι στα vibes» και «σχεδόν ξεχνάς ότι ο κώδικας υπάρχει».

«Φτιάχνω ένα project ή μια διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά δεν πρόκειται για πραγματική συγγραφή κώδικα. Απλώς βλέπω πράγματα, λέω πράγματα, εκτελώ πράγματα, κάνω αντιγραφή –επικόλληση και ως επί το πλείστον λειτουργεί», κατέληξε ο ίδιος.

Σύμφωνα το Forbes, ο Garry Tan, CEO του Y Combinator, υποστηρίζει ότι πολλές startups χρησιμοποιούν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσουν σχεδόν του 95% της βάσης του κώδικα τους. Με αυτόν τον τρόπο, με λιγότερα από 10 άτομα επιτυγχάνουν πλέον αποτελέσματα που κάποτε απαιτούσαν ομάδες 50 έως 100 μηχανικών.

Το Reuters υποστηρίζει ότι καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη παράγει πλέον εντυπωσιακά αποτελέσματα στον προγραμματισμό, οι θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου (entry-level) έχουν μειωθεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Signalfire, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που παρακολουθεί τις προσλήψεις στον τομέα της τεχνολογίας, κατέγραψε σε μια έκθεση του Μαΐου 2025 ότι οι προσλήψεις νέων αποφοίτων έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.

Μπορούν πράγματι τα AI μοντέλα να γράψουν κώδικα εξίσου καλά με τον άνθρωπο;

Ωστόσο, υπάρχουν και οι πιο «ψύχραιμες» φωνές. Όπως μεταδίδει το WIRED πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και τα καλύτερα μοντέλα έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν προτού μπορέσουν να αυτοματοποιήσουν με αξιοπιστία μεγάλο μέρος της διαδικασίας συγγραφής κώδικα.

Μπορεί στο μέλλον να αναπτυχθούν AI συστήματα που να μπορούν να γράψουν κώδικα εξίσου καλά με τον άνθρωπο, αλλά μέχρι τότε η υπερβολική εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή κώδικα που θα έχει πολλά σφάλματα ή θα είναι ευάλωτος σε κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη προγραμματιστών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός καλού λογισμικού.

Ο David Autor, οικονομολόγος στο MIT που μελετά τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση, δήλωσε στο WIRED ότι είναι πιθανό η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού να αυτοματοποιηθεί, όμως επισήμανε πως η διαδικασία που απαιτείται για την ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού είναι πολύ πιο σύνθετη και επομένως θα είναι πιο δύσκολο να αυτοματοποιηθεί σε σύγκριση με τις διαδικασίες ρουτίνας.

Το WIRED σημειώνει ότι το γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να παράγει αποτελέσματα που κυμαίνονται από εξαιρετικά εντυπωσιακά έως σοκαριστικά προβληματικά ίσως να εξηγεί τον διχασμό μεταξύ των προγραμματιστών σχετικά με την τεχνολογία. Σε σχετική δημοσκόπηση που διεξήγαγε το μέσο τον Μάρτιο βρήκε ότι το 36% των προγραμματιστών που συμμετείχαν δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τα AI εργαλεία, ενώ το 38% δήλωσαν σκεπτικοί.

Σύμφωνα με το Business Insider, o Bob McGrew, πρώην επικεφαλής ερευνητής στην OpenAI, δήλωσε πριν λίγους μήνες πως οι επαγγελματίες μηχανικοί λογισμικού δεν πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους από το vibe coding, τουλάχιστον όχι ακόμα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στο podcast «Training Data» της Sequoia Capital ο McGrew προέβλεψε πως τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια, ο προγραμματισμός θα γίνεται από μια ομάδα μηχανικών που θα δουλεύουν με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το Cursor και πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ agents), όπως ο Devin, οι οποίοι θα εργάζονται στο παρασκήνιο.