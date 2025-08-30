Τι ψάχνει η Meta μέσα από συνεργασίες με Google και OpenAI

Το ενδεχόμενο συνεργασιών με τις ανταγωνίστριες Google ή OpenAI εξετάζει η Meta Platforms για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης στις εφαρμογές της, όπως ανέφερε χθες Παρασκευή (29/8) το The Information, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Τα ανώτατα στελέχη του νέου τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Meta, Meta Superintelligence Labs, έχουν διερευνήσει την ενσωμάτωση του μοντέλου Gemini της Google για την παροχή, απαντήσεων με ομιλία βασισμένων σε κείμενο για ερωτήματα που υποβάλλονται στο Meta AI, το κύριο chatbot της εταιρείας, αναφέρει η το δημοσίευμα.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των μοντέλων της OpenAI για την τροφοδοσία του Meta AI και άλλων χαρακτηριστικών AI στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της Meta, προσθέτει το Information.

Οποιεσδήποτε συμφωνίες με εξωτερικούς παρόχους μοντέλων AI, όπως η Google ή η OpenAI, είναι πιθανότατα προσωρινά βήματα για την ενίσχυση των προϊόντων AI της Meta μέχρι να προχωρήσουν τα δικά της μοντέλα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα. Προτεραιότητα για το εργαστήριο είναι να διασφαλίσει ότι το μοντέλο επόμενης γενιάς, το Llama 5, μπορεί να σταθεί απέναντι στους ανταγωνιστές, προστίθεται.

Στο εσωτερικό της Meta, η εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει εξωτερικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένα εσωτερικά εργαλεία για το προσωπικό, σύμφωνα με το Information. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα μοντέλα της Anthropic για να κωδικοποιούν μέσω του εσωτερικού βοηθού κωδικοποίησης της εταιρείας, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Λαμβάνουμε μια προσέγγιση όλων των παραπάνω για την κατασκευή των καλύτερων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή παγκοσμίως κορυφαίων μοντέλων από εμάς τους ίδιους, τη συνεργασία με εταιρείες, καθώς και την ανοικτή προμήθεια τεχνολογίας», εξήγησε εκπρόσωπος της Meta σε δήλωσή του.

Η OpenAI, η Google και η Microsoft η οποία στηρίζει την OpenAI, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Νωρίτερα φέτος, η Meta δέσμευσε δισεκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει τον πρώην CEO της Scale AI Αλεξάντρ Γουάνγκ και τον πρώην CEO της GitHub Νατ Φρίντμαν, προκειμένου να ηγηθούν από κοινού του Meta Superintelligence Labs, ενώ προσέφερε γενναιόδωρα πακέτα αμοιβών για να προσελκύσει δεκάδες κορυφαίους ερευνητές AI.