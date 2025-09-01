Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 2%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη υπό έλεγχο, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί με το 2% και «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές είναι σταθερές», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Radio Classique σήμερα Δευτέρα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για ακόμη μια συνεδρίαση, όταν θα συναντηθούν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένοι με το τρέχον επίπεδο του 2%.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τους κινδύνους πληθωρισμού ως «γενικά ισορροπημένους» και μίλησαν για «ανθεκτικότητα» της ευρωπαϊκής οικονομίας -παρά τις αντιξοότητες που προέρχονται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Inflation in Europe Isn't Worrying the ECB

Source: National Statistics Offices, Bloomberg