Ιταλική μάχη τραπεζών: Η Monte Paschi ανεβάζει την προσφορά για Mediobanca

Η Banca Monte dei Paschi di Siena αύξησε την προσφορά της για την Mediobanca, προσθέτοντας περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, σε μια προσπάθεια να πείσει τους επενδυτές να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα δημιουργούσε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, με την περίοδο αποδοχής της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που θα προσφερθεί, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε σήμερα (Τρίτη). Προηγουμένως, πρόσφερε μόνο 2,533 δικές της μετοχές για κάθε μία της Mediobanca.

Η νέα προσφορά αποτιμά τη Mediobanca σε περίπου 16,95 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα.