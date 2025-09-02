#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προσεκτικές κινήσεις στις αγορές, ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Ιταλική μάχη τραπεζών: Η Monte Paschi ανεβάζει την προσφορά για Mediobanca

Αυξάνει την προσφορά εξαγοράς για τη Mediobanca, προσθέτοντας €750 εκατ. σε μετρητά. Η νέα αποτίμηση αγγίζει τα €16,95 δισ., με στόχο τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία.

Ιταλική μάχη τραπεζών: Η Monte Paschi ανεβάζει την προσφορά για Mediobanca

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:34

Η Banca Monte dei Paschi di Siena αύξησε την προσφορά της για την Mediobanca, προσθέτοντας περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, σε μια προσπάθεια να πείσει τους επενδυτές να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα δημιουργούσε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, με την περίοδο αποδοχής της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που θα προσφερθεί, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε σήμερα (Τρίτη). Προηγουμένως, πρόσφερε μόνο 2,533 δικές της μετοχές για κάθε μία της Mediobanca.

Η νέα προσφορά αποτιμά τη Mediobanca σε περίπου 16,95 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλικές τράπεζες: Πώς ο αναβρασμός για εξαγορές «κρύωσε»

UniCredit: Αύξησε στο 26% το ποσοστό της στην Commerzbank

Ταγιάνι: Κατά της έκτακτης φορολόγησης των ιταλικών τραπεζών

HSBC: Τέλος οι υπηρεσίες σε βαθύπλουτους της Μέσης Ανατολής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο