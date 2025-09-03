#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κεντρικός τραπεζίτης για επιτόκια ΕΚΤ: Ολα ανοιχτά μετά τον Σεπτέμβριο

Ο αναπληρωτής διοικητής της Σλοβενικής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ότι η ΕΚΤ κρατά στάση αναμονής, με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στο 2%. Μετά τον Σεπτέμβριο, όλα τα σενάρια για μείωση ή αύξηση επιτοκίων παραμένουν στο τραπέζι.

Κεντρικός τραπεζίτης για επιτόκια ΕΚΤ: Ολα ανοιχτά μετά τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:55

Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν σταθερά για την ώρα και το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι μια μείωση ή αύξηση, σύμφωνα με τον Primoz Dolenc, αναπληρωτή διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας.

Με την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνει ανθεκτικότητα και τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2%, ο Dolenc δήλωσε ότι δεν βλέπει «σημαντικές μεταβολές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση» που να δικαιολογούν αλλαγή του κόστους δανεισμού αυτό τον μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Μετά τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική -ποια είναι τα στοιχεία, ποιες είναι οι προβλέψεις- και μετά να αποφασίσουμε», δήλωσε. «Και αυτό θα μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μίλερ (ΕΚΤ) : Έχουμε την πολυτέλεια να διατηρήσουμε σταθερά τα επιτόκια

Βιλερουά (ΕΚΤ): Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 2%

Λαγκάρντ: Ζωτικής σημασίας η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο