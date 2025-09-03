Κεντρικός τραπεζίτης για επιτόκια ΕΚΤ: Ολα ανοιχτά μετά τον Σεπτέμβριο

Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν σταθερά για την ώρα και το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι μια μείωση ή αύξηση, σύμφωνα με τον Primoz Dolenc, αναπληρωτή διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας.

Με την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνει ανθεκτικότητα και τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2%, ο Dolenc δήλωσε ότι δεν βλέπει «σημαντικές μεταβολές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση» που να δικαιολογούν αλλαγή του κόστους δανεισμού αυτό τον μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Μετά τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική -ποια είναι τα στοιχεία, ποιες είναι οι προβλέψεις- και μετά να αποφασίσουμε», δήλωσε. «Και αυτό θα μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση».