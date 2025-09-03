Η μεγαλύτερη αντιμονοπωλιακή μάχη 30 ετών: Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την Google

Η Google της Alphabet θα υποχρεωθεί να μοιράζεται τα δεδομένα των διαδικτυακών αναζητήσεων με τους ανταγωνιστές της, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Τα καλά νέα είναι ότι αποφεύγει αυστηρότερες κυρώσεις, όπως η αναγκαστική πώληση της επιχείρησης Chrome, σύμφωνα με την απόφαση δικαστή στη μεγαλύτερη υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ των τελευταίων τριάντα ετών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση της Τρίτης αποτελεί χτύπημα για την κυβέρνηση, καθώς απέχει πολύ από τα πιο αυστηρά μέτρα που ζητούσαν οι αρχές ανταγωνισμού.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Google μονοπωλούσε παράνομα την αγορά αναζήτησης. Ο δικαστής Amit Mehta δήλωσε ότι θα απαγορεύσει στην Google να συνάπτει αποκλειστικές συμβάσεις που σχετίζονται με τη διανομή υπηρεσιών όπως το Chrome, η Αναζήτηση, το Google Assistant και η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Ωστόσο, θα επιτρέψει στον γίγαντα των αναζητήσεων να πληρώνει τους συνεργάτες του -μια σημαντική νίκη για την Apple, η οποία έχει λάβει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να κάνει την αναζήτηση Google την προεπιλεγμένη στα iPhone.

Η απόφαση ακολουθεί την περσινή απόφαση του δικαστή της Ουάσιγκτον, ότι η Google μονοπωλούσε παράνομα τις αγορές της διαδικτυακής αναζήτησης και της διαφήμισης αναζήτησης. Ο Mehta πραγματοποίησε ακροαματική διαδικασία τριών εβδομάδων τον Απρίλιο για να καθορίσει μια λύση.