Η μεγαλύτερη αντιμονοπωλιακή μάχη 30 ετών: Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την Google

Ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ βάζει φρένο στο μονοπώλιο της Google. Τι έκρινε το δικαστήριο για τον γίγαντα της τεχνολογίας, που αποφεύγει βαρύτερες κυρώσεις όπως το «σπάσιμο» του Chrome.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:47

Η Google της Alphabet θα υποχρεωθεί να μοιράζεται τα δεδομένα των διαδικτυακών αναζητήσεων με τους ανταγωνιστές της, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Τα καλά νέα είναι ότι αποφεύγει αυστηρότερες κυρώσεις, όπως η αναγκαστική πώληση της επιχείρησης Chrome, σύμφωνα με την απόφαση δικαστή στη μεγαλύτερη υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ των τελευταίων τριάντα ετών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση της Τρίτης αποτελεί χτύπημα για την κυβέρνηση, καθώς απέχει πολύ από τα πιο αυστηρά μέτρα που ζητούσαν οι αρχές ανταγωνισμού. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Google μονοπωλούσε παράνομα την αγορά αναζήτησης. Ο δικαστής Amit Mehta δήλωσε ότι θα απαγορεύσει στην Google να συνάπτει αποκλειστικές συμβάσεις που σχετίζονται με τη διανομή υπηρεσιών όπως το Chrome, η Αναζήτηση, το Google Assistant και η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Ωστόσο, θα επιτρέψει στον γίγαντα των αναζητήσεων να πληρώνει τους συνεργάτες του -μια σημαντική νίκη για την Apple, η οποία έχει λάβει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να κάνει την αναζήτηση Google την προεπιλεγμένη στα iPhone.

Η απόφαση ακολουθεί την περσινή απόφαση του δικαστή της Ουάσιγκτον, ότι η Google μονοπωλούσε παράνομα τις αγορές της διαδικτυακής αναζήτησης και της διαφήμισης αναζήτησης. Ο Mehta πραγματοποίησε ακροαματική διαδικασία τριών εβδομάδων τον Απρίλιο για να καθορίσει μια λύση.

