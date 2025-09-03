#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παρόλο που η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, δεν έχει καταφέρει να τονώσει τη ζήτηση. Οι λόγοι.

Σε χαμηλό δύο ετών οι τιμές ακινήτων στη Νέα Ζηλανδία

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:01

Οι τιμές ακινήτων στη Νέα Ζηλανδία μειώθηκαν σε χαμηλό δύο ετών τον Αύγουστο, αφού υποχώρησαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα μειώθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν είχαν επίσης καταγράψει πτώση 0,4% σε μηνιαία βάση, δήλωσε ο Κέλβιν Ντέιβιντσον, επικεφαλής οικονομολόγος στον κλάδο των ακινήτων της εταιρείας Cotality.

Αν και η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, δεν έχει καταφέρει να τονώσει τη ζήτηση για αγορά κατοικίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποτονική οικονομική ανάπτυξη της Νέας Ζηλανδίας, καθώς και την αύξηση της ανεργίας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υψηλό πενταετίας, αγγίζοντας το 5,2%. 

Η αξία των σπιτιών έχει υποχωρήσει από την αρχή του έτους και ενδέχεται να παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Παρόλα αυτά ο Ντέιβιντσον πρόβλεψε μικρή άνοδο το 2026.

