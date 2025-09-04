Η Plan B του Μπραντ Πιτ ανοίγει στούντιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το αμερικανικό στούντιο που συνιδρύθηκε από τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ ξεκινά μια νέα επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια ακόμη ένδειξη των οικονομικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης στον τομέα της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Plan B, που παρήγαγε την επιτυχημένη ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Πιτ, θα ξεκινήσει φέτος ταινίες και εκπομπές στο νέο στούντιο για τηλεοπτικούς σταθμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, καθώς και για αμερικανικές υπηρεσίες streaming.

Ο Ed Macdonald, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συμβάλει στην παραγωγή επιτυχημένων εκπομπών, όπως η σειρά «Baby Reindeer» του Netflix, έχει επιλεγεί για να ηγηθεί της νέας δραστηριότητας της Plan B.

Ο Πιτ δήλωσε ότι «με την υποστήριξη και τους πόρους της Mediawan στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο Ed [Macdonald] μπορεί να αξιοποιήσει το έργο μας και να δημιουργήσει νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες».