#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Plan B του Μπραντ Πιτ ανοίγει στούντιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η εταιρεία παραγωγής του Μπραντ Πιτ ανοίγει φτερά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επενδύοντας σε ταινίες και σειρές για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον παραγωγό του Baby Reindeer.

Η Plan B του Μπραντ Πιτ ανοίγει στούντιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:26

Το αμερικανικό στούντιο που συνιδρύθηκε από τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ ξεκινά μια νέα επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια ακόμη ένδειξη των οικονομικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης στον τομέα της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Plan B, που παρήγαγε την επιτυχημένη ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Πιτ, θα ξεκινήσει φέτος ταινίες και εκπομπές στο νέο στούντιο για τηλεοπτικούς σταθμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, καθώς και για αμερικανικές υπηρεσίες streaming.

Ο Ed Macdonald, τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συμβάλει στην παραγωγή επιτυχημένων εκπομπών, όπως η σειρά «Baby Reindeer» του Netflix, έχει επιλεγεί για να ηγηθεί της νέας δραστηριότητας της Plan B.

Ο Πιτ δήλωσε ότι «με την υποστήριξη και τους πόρους της Mediawan στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο Ed [Macdonald] μπορεί να αξιοποιήσει το έργο μας και να δημιουργήσει νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σπάει το φράγμα του 1,5 δισ. ευρώ το «πακέτο ΔΕΘ»

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες

Ideal: Αυξημένα 49% τα EBITDA στο εξάμηνο, στα 216,2 εκατ. ο τζίρος

Ξανά στον αέρα η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, το blame game

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο