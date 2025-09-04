Πώληση εργοστασίων στην Ευρώπη εξετάζει η ExxonMobil

Η ExxonMobil εξετάζει την πώληση χημικών εργοστασίων της στην Ευρώπη, με πηγές να υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός κολοσσός έχει ήδη πραγματοποιήσει αρχικές συζητήσεις για πιθανές συμφωνίες εξαγοράς ορισμένων μονάδων της ύψους έως και $1 δισ., μεταδίδουν οι Financial Times.

Συγκεκριμένα η εταιρεία πετροχημικών εξετάζει το ενδεχόμενο να πωλήσει ή να κλείσει εργοστάσια σε Βρετανία και Βέλγιο. Δεν αποκλείεται όμως να διατηρήσει τελικά τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες που χαρακτήρισε ως «φήμες».

Την ίδια στιγμή και άλλες εταιρείες του κλάδου επεξεργάζονται τρόπους για να αποχωρήσουν από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από την παρατεταμένη ύφεση που αντιμετωπίζει ο τομέας στις δυτικές χώρες. Η LyondellBasell παραδείγματος χάριν πούλησε τέσσερα εργοστάσια στην ήπειρο νωρίτερα φέτος, ενώ παρόμοιες ενέργειες εξετάζει και η σαουδαραβική Sabic.

Η ύφεση είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας προσφοράς, του έντονου κινεζικού ανταγωνισμού και της δασμολογικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης. Ωστόσο αξίζει να τονιστεί πως παρότι η ύφεση δημιουργεί δυσοίωνες συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων πετροχημικών, δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο που η Exxon φαίνεται να σκέφτεται να περιορίσει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει ήδη μειώσει την παρουσία της στην ήπειρο τα τελευταία χρόνια λόγω αντιπαράθεσής της με τις Βρυξέλλες σχετικά με τις ρυθμιστικές πολιτικές της Ένωσης, που όπως ισχυρίζεται, έχουν αυξήσει το κόστος ενέργειας και έχουν αναγκάσει ορισμένους επενδυτές να αποσυρθούν.