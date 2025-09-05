Νέο ρεκόρ στις τιμές κατοικιών στη Βρετανία

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η ραγδαία αύξηση των μισθών βελτιώνουν την οικονομική δυνατότητα των αγοραστών, σύμφωνα με έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές της χώρας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Halifax ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η μέση τιμή ενός σπιτιού αυξήθηκε κατά 0,3% σε 299.331 λίρες (345.000 ευρώ περίπου) τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων να είναι 2,2% υψηλότερες από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα και ελαφρώς υψηλότερες από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο.

UK House Prices Are on Their Best Run This Year

Source: Halifax