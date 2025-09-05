#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απογοήτευση από το βρετανικό λιανεμπόριο

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 1,1% το πρώτο εξάμηνο, αντί 1,7% όπως αρχικά ανακοινώθηκε. Το σφάλμα στην εποχική προσαρμογή ενισχύει τις ανησυχίες για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:24

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ πιο αδύναμες από τις αρχικές εκτιμήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025, μετά από ένα σφάλμα που θα εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων της χώρας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% το πρώτο εξάμηνο του έτους, λιγότερο από την προηγούμενη εκτίμηση για άνοδο 1,7%.

Η αναθεώρηση έγινε μετά από την ανακάλυψη ενός σφάλματος από τους στατιστικολόγους στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουν τα εποχιακά δεδομένα.

Revised UK Retail Sales Point to Weaker Consumers

Volume sales, seasonally adjusted, Great Britain; Index = 2022

 

Source: UK Office for National Statistics

 

