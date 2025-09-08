#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επενδυτικός πυρετός σε ευρωπαϊκές startups Αμυνας

Startups από Γερμανία, Βρετανία και Ουκρανία αντλούν δισεκατομμύρια, αναπτύσσοντας από «έξυπνα» υποβρύχια μέχρι βιο-ρομποτικά έντομα, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:40

Η ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογία προσελκύει μαζικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη στάση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλάζουν τα δεδομένα.

Από το 2022, οι νεοφυείς εταιρείες του κλάδου έχουν αντλήσει 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. μόνο τους πρώτους επτά μήνες του 2025, καταγράφοντας τεράστια άνοδο σε σχέση με τα 30 εκατ. του 2020 και τα €150 εκατ. του 2021.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, η επενδυτική στροφή είναι εμφανής: Σήμερα η Ευρώπη διαθέτει τρεις «μονόκερους» αμυντικής τεχνολογίας -με αξία άνω του 1 δισ. ευρώ- (Helsing, Quantum Systems, Tekever), ενώ πολλές άλλες εταιρείες αναπτύσσουν drones, υποβρύχια ή ακόμα και βιο-ρομποτικά έντομα για αποστολές κατασκοπείας.

Η αλλαγή στάσης των επενδυτών κορυφώθηκε μετά τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, όταν η ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου JD Vance προκάλεσε ανησυχίες ότι η μακροχρόνια συμπόρευση της Αμερικής με την Ευρώπη βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η Γερμανία, ως μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ, συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στη χρηματοδότηση. Η Helsing, με πρόσφατη αποτίμηση 12 δισ. ευρώ, εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή, ενώ η Stark έχει ήδη παραγγελίες drones από τον γερμανικό στρατό.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Swarm Biotactics αναπτύσσουν «έξυπνες» κατσαρίδες για επιτήρηση, ενώ η Cambridge Aerospace στη Βρετανία λανσάρει το Skyhammer, ένα χαμηλού κόστους σύστημα αναχαίτισης πυραύλων και μεγάλων drones.

