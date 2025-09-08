Ριμπάουντ για τη γερμανική βιομηχανία

Η γερμανική βιομηχανία κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη τον Ιούλιο - μετά την πτώση κατά 1,9% ετησίως τον Ιούνιο - με τη συνολική παραγωγή να αυξάνεται κατά 1,3% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Destatis. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,5%, δείχνοντας ότι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός τομέας της Ευρώπης εξακολουθεί να αντιστέκεται στις πιέσεις της διεθνούς οικονομίας.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εκρηκτική άνοδο της μηχανολογίας, που ενισχύθηκε κατά 9,5% μέσα σε έναν μήνα, αλλά και στην ισχυρή επίδοση της φαρμακευτικής βιομηχανίας (+8,4%). Η αυτοκινητοβιομηχανία, πυλώνας της γερμανικής οικονομίας, κατέγραψε επίσης άνοδο 2,3%, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης και την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντίθετα, η παραγωγή Ενέργειας υποχώρησε κατά 4,5%, εξέλιξη που μείωσε μερικώς το συνολικό θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι κλάδοι Ενέργειας και κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 2,2% σε μηνιαία βάση και 2,3% σε ετήσια.

Πέφτει το γερμανικό πλεόνασμα: Υπό πίεση οι εξαγωγές

Εμπορικό πλεόνασμα ύψους €14,7 δισ. τον Ιούλιο κατέγραψε η Γερμανία, μειωμένο σε σχέση με τα €15,4 δισ. του Ιουνίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Destatis.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, στα €130,2 δισ., παρότι παρέμειναν αυξημένες κατά 1,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Οι εισαγωγές εμφάνισαν οριακή μείωση 0,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο, φτάνοντας τα €115,4 δισ., αλλά σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 4,3%.

Αναλυτικά, οι εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στα €74,8 δισ., ενώ οι εισαγωγές από αυτές στα €60,3 δισ.

Στις συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν στα €55,3 δισ. και οι εισαγωγές στα €55,1 δισ. - σχεδόν ισορροπημένη σχέση.