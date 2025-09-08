#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εξειδίκευση του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ-Δείτε live

Ριμπάουντ για τη γερμανική βιομηχανία

Η παραγωγή στη Γερμανία ανέκαμψε τον Ιούλιο, με ισχυρή ώθηση από μηχανολογία, φάρμακα και αυτοκινητοβιομηχανία, αν και η πτώση στην Ενέργεια συγκράτησε τη συνολική εικόνα. Ποια η εικόνα σε εξαγωγές και εισαγωγές.

Ριμπάουντ για τη γερμανική βιομηχανία

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:28

Η γερμανική βιομηχανία κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη τον Ιούλιο - μετά την πτώση κατά 1,9% ετησίως τον Ιούνιο - με τη συνολική παραγωγή να αυξάνεται κατά 1,3% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Destatis. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,5%, δείχνοντας ότι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός τομέας της Ευρώπης εξακολουθεί να αντιστέκεται στις πιέσεις της διεθνούς οικονομίας.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εκρηκτική άνοδο της μηχανολογίας, που ενισχύθηκε κατά 9,5% μέσα σε έναν μήνα, αλλά και στην ισχυρή επίδοση της φαρμακευτικής βιομηχανίας (+8,4%). Η αυτοκινητοβιομηχανία, πυλώνας της γερμανικής οικονομίας, κατέγραψε επίσης άνοδο 2,3%, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης και την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντίθετα, η παραγωγή Ενέργειας υποχώρησε κατά 4,5%, εξέλιξη που μείωσε μερικώς το συνολικό θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι κλάδοι Ενέργειας και κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 2,2% σε μηνιαία βάση και 2,3% σε ετήσια.

Πέφτει το γερμανικό πλεόνασμα: Υπό πίεση οι εξαγωγές

Εμπορικό πλεόνασμα ύψους €14,7 δισ. τον Ιούλιο κατέγραψε η Γερμανία, μειωμένο σε σχέση με τα €15,4 δισ. του Ιουνίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Destatis.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, στα €130,2 δισ., παρότι παρέμειναν αυξημένες κατά 1,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Οι εισαγωγές εμφάνισαν οριακή μείωση 0,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο, φτάνοντας τα €115,4 δισ., αλλά σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 4,3%

Αναλυτικά, οι εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στα €74,8 δισ., ενώ οι εισαγωγές από αυτές στα €60,3 δισ.

Στις συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν στα €55,3 δισ. και οι εισαγωγές στα €55,1 δισ. - σχεδόν ισορροπημένη σχέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πέφτει το γερμανικό πλεόνασμα: Υπό πίεση οι εξαγωγές

Κατρακύλα 2,9% στις νέες παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια

SOS από τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, ζητούν δασμούς

Σκαρφάλωσε στο 2,1% ο πληθωρισμός στη Γερμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο