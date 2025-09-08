Πέφτει το γερμανικό πλεόνασμα: Υπό πίεση οι εξαγωγές

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας μειώθηκε στα €14,7 δισ. τον Ιούλιο, καθώς οι εξαγωγές παρουσίασαν κάμψη, ενώ οι εισαγωγές διατηρήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:45

Εμπορικό πλεόνασμα ύψους €14,7 δισ. τον Ιούλιο κατέγραψε η Γερμανία, μειωμένο σε σχέση με τα €15,4 δισ. του Ιουνίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Destatis.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, στα €130,2 δισ., παρότι παρέμειναν αυξημένες κατά 1,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Οι εισαγωγές εμφάνισαν οριακή μείωση 0,1% συγκριτικά με τον Ιούνιο, φτάνοντας τα €115,4 δισ., αλλά σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 4,3%

Αναλυτικά, οι εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στα €74,8 δισ., ενώ οι εισαγωγές από αυτές στα €60,3 δισ.

Στις συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν στα €55,3 δισ. και οι εισαγωγές στα €55,1 δισ. - σχεδόν ισορροπημένη σχέση.

