Ινδία: Να αποκατασταθούν οι ροές ρωσικού αργού θέλουν τα κρατικά διυλιστήρια

Παρόλο που το Νέο Δελχί έχει δηλώσει ότι δεν θα υποκύψει στις αμερικανικές πιέσεις, στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού μέσω θαλάσσης μειώθηκαν από 1,97 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο σε μόλις 1,3 εκατ. τον Αύγουστο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:37

Τα κρατικά διυλιστήρια πετρελαίου της Ινδίας επιδιώκουν την πλήρη αποκατάσταση των ροών φθηνού ρωσικού αργού στη χώρα, παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο η εξέλιξη αυτή καθυστερεί καθώς η Μόσχα έχει ανακατευθύνει τις εξαγωγές της προς το Πεκίνο, σύμφωνα με πηγές. 

Η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας, Νιρμάλα Σιθαραμάν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα θα συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να αψηφήσει τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο οι εισαγωγές ρωσικού αργού προς την Ινδία μέσω θαλάσσης μειώθηκαν από 1,97 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο σε μόλις 1,3 εκατ. τον Αύγουστο, μεταδίδει το Bloomberg. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα οι εισαγωγές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν περαιτέρω κατά 250.000 βαρέλια, δήλωσε ο ομότιμος πρόεδρος της FGE NexantECA, Φερεϊντούν Φεσαράκι, προσθέτοντας ότι η περίοδος ακμής για τις πωλήσεις του ρωσικού καυσίμου Ινδία, έχει περιέλθει.

