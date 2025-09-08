#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΙΑΕΑ: Εντός ημερών ίσως ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις

«Έχει σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:00

Οι συνομιλίες μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) και του Ιράν για το πώς θα επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν σημειώσει πρόοδο αλλά ο χρόνος εξαντλείται, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σήμερα, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα ολοκληρωθούν εντός ημερών.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος. Ελπίζω ειλικρινά ότι εντός των επόμενων λίγων ημερών θα είναι δυνατόν να υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση των συνομιλιών αυτών», δήλωσε ο Γκρόσι σε διάσκεψη του Συμβουλίου των Κυβερνητών του ΔΟΑΕ, προσθέτοντας: «Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά όχι πολύς».

