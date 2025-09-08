Η Starlink ετοιμάζει εξαγορά-μαμούθ από την EchoStar

Η SpaceX, μέσω της θυγατρικής της Starlink, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ασύρματου φάσματος συχνοτήτων από την EchoStar του Charlie Ergen, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Η συμφωνία θα αφορά συχνότητες που έχουν οριστεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για δορυφορικές επικοινωνίες, γνωστές ως Advanced Wireless Services-4 (AWS-4).

Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και να μην ολοκληρωθεί τελικά. Εφόσον κλείσει, η αξία της συμφωνίας θα εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες φέτος στις ΗΠΑ.

Για τον Eλον Μασκ και τη Starlink, η εξασφάλιση πρόσθετου φάσματος είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει δραστικά την ικανότητα του δορυφορικού δικτύου να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας σε μεγαλύτερη κλίμακα, ανταγωνιζόμενο πιο αποτελεσματικά τόσο τους παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών όσο και άλλες δορυφορικές υπηρεσίες.

Από την πλευρά της, η EchoStar, που πρόσφατα συγχωνεύθηκε με την Dish Network, κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο συχνοτήτων που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστικό για εταιρείες με παγκόσμιες φιλοδοξίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει καμπή για τον κλάδο, επιταχύνοντας τη σύγκλιση μεταξύ δορυφορικών και επίγειων δικτύων και αλλάζοντας τις ισορροπίες σε μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων.