TVO: Πουλά το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για πυρηνική ενέργεια

Η φινλανδική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Teollisuuden Voima Oyj πουλά έναντι €500 εκατ. το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για την πυρηνική ενέργεια που συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων, το οποίο είναι προαιρετικό και τέθηκε σε ισχύ το 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές, το ομόλογο πρόκειται να λήξει τον Μάρτιο του 2033, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης πάνω από το μέσο επιτόκιο swap, σύμφωνα με πηγές. Το μέγεθος της συναλλαγής είναι συγκεκριμένο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πωληθούν στο μέλλον περισσότερα ομόλογα από αυτά που έχουν καθοριστεί.

Ωστόσο οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αντιμετωπίζουν το ομόλογο μάλλον επιφυλακτικά. Χαρακτηριστικά οι Moody’s και Fitch αναμένεται να του δώσουν τις αξιολογήσεις Baa3 και BBB- αντίστοιχα, ελαφρώς υψηλότερες από την αξιολόγηση junk. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας παραμένει αμφιλεγόμενος σε πολλά μέρη του κόσμου. Άλλωστε μόλις το 2022 κατατάχθηκε στον κατάλογο των πράσινων δραστηριοτήτων της ΕΕ με τους επικριτές της να εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις των τοξικών αποβλήτων και την πυρηνική ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας, την χαρακτηρίζουν ως σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο των προσπαθειών κατά της κλιματικής αλλαγής.