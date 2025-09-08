#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

TVO: Πουλά το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για πυρηνική ενέργεια

Tο ομόλογο πρόκειται να λήξει τον Μάρτιο του 2033, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης πάνω από το μέσο επιτόκιο swap

TVO: Πουλά το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για πυρηνική ενέργεια

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:03

Η φινλανδική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Teollisuuden Voima Oyj πουλά έναντι €500 εκατ. το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για την πυρηνική ενέργεια που συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων, το οποίο είναι προαιρετικό και τέθηκε σε ισχύ το 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές, το ομόλογο πρόκειται να λήξει τον Μάρτιο του 2033, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης πάνω από το μέσο επιτόκιο swap, σύμφωνα με πηγές. Το μέγεθος της συναλλαγής είναι συγκεκριμένο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πωληθούν στο μέλλον περισσότερα ομόλογα από αυτά που έχουν καθοριστεί.

Ωστόσο οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αντιμετωπίζουν το ομόλογο μάλλον επιφυλακτικά. Χαρακτηριστικά οι Moody’s και Fitch αναμένεται να του δώσουν τις αξιολογήσεις Baa3 και BBB- αντίστοιχα, ελαφρώς υψηλότερες από την αξιολόγηση junk. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας παραμένει αμφιλεγόμενος σε πολλά μέρη του κόσμου. Άλλωστε μόλις το 2022 κατατάχθηκε στον κατάλογο των πράσινων δραστηριοτήτων της ΕΕ με τους επικριτές της να εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις των τοξικών αποβλήτων και την πυρηνική ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας, την χαρακτηρίζουν ως σημαντική ευκαιρία για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο των προσπαθειών κατά της κλιματικής αλλαγής. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: Βοηθάμε την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Τετρακόσια κιλά εμπλουτισμένο ουράνιο συνεχίζει να έχει το Ιράν, εκτιμά ο Νετανιάχου

Μειώθηκαν 23% οι αιτήσεις ασύλου σε ΕΕ, Νορβηγία και Ελβετία το 1ο εξάμηνο

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο