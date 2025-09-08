#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η PNC εξαγοράζει την First Bank έναντι $4,1 δισ.

Η PNC είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, με σχεδόν 560 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ενισχύει την παρουσία της στις δυτικές πολιτείες της χώρας.

Η PNC εξαγοράζει την First Bank έναντι $4,1 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:14

Η αμερικανική τράπεζα PNC συμφώνησε να εξαγοράσει τη μικρότερη ανταγωνίστριά της FirstBank, σε μια συμφωνία αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, καθώς τα μεγαλύτερα περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ προσπαθούν να ενισχυθούν για να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς.

Η PNC, με έδρα το Πίτσμπουργκ, είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, με σχεδόν 560 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, θα ενισχύσει την παρουσία της PNC — με έδρα το Πίτσμπουργκ — στη δυτική πλευρά της χώρας, προσθέτοντας περιουσιακά στοιχεία και υποκαταστήματα στο Κολοράντο και την Αριζόνα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, πρόκειται για την πρώτη συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών από τότε που η εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερη συγκεντροποίηση στον τραπεζικό κλάδο.

«Η FirstBank διαθέτει ισχυρή βάση λιανικών καταθέσεων, αξεπέραστο δίκτυο καταστημάτων στο Κολοράντο, αναπτυσσόμενη παρουσία στην Αριζόνα και σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία — στοιχεία που την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την PNC», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γουίλιαμ Ντέμτσακ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PNC.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρηματιστήριο: Σε ποια «βαριά χαρτιά» στόχευσαν οι πωλητές

Ολοι οι κρίσιμοι πίνακες για τις φοροεκπτώσεις ανά εισόδημα

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη όσων έχουν προσωπική διαφορά

Επεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο