Η PNC εξαγοράζει την First Bank έναντι $4,1 δισ.

Η αμερικανική τράπεζα PNC συμφώνησε να εξαγοράσει τη μικρότερη ανταγωνίστριά της FirstBank, σε μια συμφωνία αξίας 4,1 δισ. δολαρίων, καθώς τα μεγαλύτερα περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ προσπαθούν να ενισχυθούν για να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς.

Η PNC, με έδρα το Πίτσμπουργκ, είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, με σχεδόν 560 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, θα ενισχύσει την παρουσία της PNC — με έδρα το Πίτσμπουργκ — στη δυτική πλευρά της χώρας, προσθέτοντας περιουσιακά στοιχεία και υποκαταστήματα στο Κολοράντο και την Αριζόνα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, πρόκειται για την πρώτη συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών από τότε που η εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερη συγκεντροποίηση στον τραπεζικό κλάδο.

«Η FirstBank διαθέτει ισχυρή βάση λιανικών καταθέσεων, αξεπέραστο δίκτυο καταστημάτων στο Κολοράντο, αναπτυσσόμενη παρουσία στην Αριζόνα και σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία — στοιχεία που την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την PNC», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γουίλιαμ Ντέμτσακ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PNC.