Η Monte Paschi απέκτησε τον έλεγχο της Mediobanca

Η Banca Monte dei Paschi di Siena απέκτησε τον έλεγχο της Mediobanca, εξασφαλίζοντας πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας.

Οι μέτοχοι της Mediobanca ανταποκρίθηκαν στην προσφορά της Monte Paschi, προσφέροντας το 62,3% των μετοχών, μεταδίδει το Bloomberg.

Το ποσοστό συμμετοχής της Monte Paschi ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η δημόσια πρόταση έληξε με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, αλλά θα ανοίξει εκ νέου από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει δεσμευτεί να αγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές.

Η συμφωνία ύψους €15,9 δισ. αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία.

Παράλληλα, ικανοποιεί τη μακροχρόνια φιλοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης τράπεζας που θα μπορεί να ανταγωνιστεί καλύτερα την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.

Η Monte Paschi βελτίωσε την προσφορά της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας μετρητά, ενώ ταυτόχρονα μείωσε το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής στο 35%. Η νέα προσφορά αποτιμά τη μετοχή της Mediobanca στα €19,56, έναντι €19,48 που ήταν η τιμή της μετοχής στο ιταλικό χρηματιστήριο στο κλείσιμο της Δευτέρας.