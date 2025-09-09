Μαζικές απολύσεις από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς

Η παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση μετά την πανδημία, με μαζικές περικοπές σε θέσεις εργασίας, επενδύσεις και λειτουργικά κόστη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, όπως Chevron, BP και ConocoPhillips, προχωρούν σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, ενώ παράλληλα περιορίζουν ή παγώνουν επενδυτικά σχέδια.

Η ConocoPhillips ανακοίνωσε ότι έως και το 25% του προσωπικού της θα απολυθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ η Chevron προχωρά σε έως 8.000 περικοπές θέσεων εργασίας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί στο μισό από το υψηλό που ακολούθησε την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ενώ η απόφαση του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή, παρά τις προβλέψεις για επικείμενη υπερπροσφορά, θα αυξήσει την πίεση στις τιμές.

Η Wood Mackenzie έχει προβλέψει ότι η τιμή του μπρεντ θα πέσει κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του 2026 και θα παραμείνει εκεί για «έως και λίγα χρόνια» αν δεν συμβεί ένα γεωπολιτικό σοκ. Ηταν λίγο κάτω από τα 66 δολάρια τη Δευτέρα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου προβλέπεται να μειωθούν κατά 4,3% φέτος στα 341,9 δισεκατομμύρια δολάρια, η πρώτη ετήσια πτώση των επενδύσεων από το 2020, σύμφωνα με την Wood Mackenzie.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επιβράδυνση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων στις ΗΠΑ θα προκαλέσει μείωση της παραγωγής στη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγική χώρα στον κόσμο για πρώτη φορά από το 2021.