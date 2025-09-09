Πανελλαδική απεργία προκήρυξαν οι υγειονομικοί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Aνικανοποίητη δηλώνει η ΠΟΕΔΗΝ από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και ανακοίνωσε 24 πανελλαδική πανυγειονομική απεργία για τις 6 Νοεμβρίου. Στον απολογισμό της για την παρουσία της ΔΕΘ αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, ΕΚΑΒ ήταν οι κινητοποιήσεις μας στη Θεσσαλονίκη τόσο η κλαδική μας την Παρασκευή 5/9 όσο και η πανεργατική το Σάββατο 6/9 στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Αναδείξαμε τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, της Πρόνοιας , του ΕΚΑΒ όπως τα προσδιορίσαμε στα πολυσέλιδα δελτία τύπου που δημοσιεύσαμε ενόψει των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ. Ο Πρωθυπουργός σε καμία εκ των εξαγγελλιών του δεν συμπεριέλαβε την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Σε δύο χρόνια που θα παραδοθεί προς κρίση το ΕΣΥ στους πολίτες όπως είπε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ, εκτιμούμε ότι θα έχουμε καλύτερο κτιριακό εξοπλισμό λόγω των ανακαινίσεων από το ταμείο ανάκαμψης, επαρκή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, λιγότερο όμως προσωπικό καθότι στις εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός δεν συμπεριέλαβε μέτρα που θα καθιστούν το ΕΣΥ ελκυστικό για εργασία».

Τέλος, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει πως:

«Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό, καθότι σε κάθε νέα προκήρυξη έχουμε ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού και συνεχείς αποχωρήσεις λόγω χαμηλών μισθών, δυσμενών συνθηκών εργασίας και συνταξιοδότησης.

Για άλλη μια φορά παρότι προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Υγείας ο Πρωθυπουργός δεν συμπεριέλαβε στις εξαγγελίες του την ένταξή μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Είναι άδικο εργαζόμενοι του ίδιου φορέα ασφάλισης, των ίδιων επαγγελμάτων να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο. Οι υγειονομικοί δεν μπορούν να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών.

Με όλο το διεκδικητικό μας πλαίσιο που είχαμε στη ΔΕΘ, αφού ο Πρωθυπουργός ξέχασε το υγειονομικό προσωπικό στο ΔΕΘ προκηρύσσουμε Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 με Πανελλαδική Συγκέντρωση 8.30πμ στην Πλατεία Μαβίλη. Προκηρύσσουμε 24ωρη Απεργία για την περιφέρεια. Για την Αττική Στάση Εργασίας 8.00-15.00 (διαμόρφωση από Σωματεία Μέλη για συμμετοχή στην πορεία).

Εξουσιοδότηση Εκτελεστικής Επιτροπής.

Κάλυψη τοπικών κινητοποιήσεων.

Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου 7/11/2025 για λήψη νέων αποφάσεων».