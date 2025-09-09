Σήμερα η μεγάλη παρουσίαση της Apple, ποια μοντέλα περιμένουμε

Η Apple παρουσιάζει την πιο σημαντική εκδήλωση λανσαρίσματος προϊόντων της για το 2025, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση της νέας σειράς iPhone 17, των smartwatches και των AirPods, λίγες εβδομάδες πριν την εορταστική περίοδο. Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Cupertino, με την Apple να χρησιμοποιεί το tagline «awe dropping».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πιο αξιοσημείωτη ανακοίνωση αναμένεται να είναι το iPhone 17 Air, το πρώτο εντελώς νέο μοντέλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Το νέο smartphone θα είναι το πιο λεπτό στην ιστορία της εταιρείας, περίπου ένα τρίτο πιο λεπτό από τα υπάρχοντα κορυφαία μοντέλα. Ωστόσο, η λεπτότητα αυτή θα επιφέρει μειωμένη διάρκεια μπαταρίας και πιο βασικές κάμερες, ενώ το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί το in-house modem της Apple, που είναι αργότερο από τα Qualcomm chips των Pro εκδόσεων. Το μοντέλο θα τοποθετηθεί τιμολογιακά μεταξύ iPhone 17 και 17 Pro, στοχεύοντας χρήστες που προτιμούν λεπτό σχεδιασμό αντί για μεγάλες επιδόσεις.

Τα iPhone 17 Pro και Pro Max θα επικεντρωθούν σε αναβαθμίσεις κάμερας και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, με νέες λειτουργίες όπως βελτιωμένη ζουμ τεχνολογία και δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής βίντεο με εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα.

Στον τομέα των smartwatches, η Apple θα παρουσιάσει την πλήρη ανανέωση της σειράς με Apple Watch Series 11, Ultra 3 και αναβαθμίσεις στο SE μοντέλο. Το Ultra 3 θα διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη και συνδεσιμότητα μέσω δορυφόρου, στοχεύοντας άμεσα τις συσκευές Garmin και Fitbit.

Στα AirPods Pro, η εταιρεία θα προσθέσει αισθητήρα καρδιακού ρυθμού για παρακολούθηση γυμναστικής, συνεχίζοντας την πορεία τους από απλά ακουστικά σε συσκευές υγείας.

Τέλος, η τιμολόγηση των νέων προϊόντων θα παρακολουθηθεί στενά, καθώς η Apple ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές λόγω κόστους και δασμών ή να τις διατηρήσει στα ίδια επίπεδα, με προγράμματα δόσεων και trade-in να μειώνουν την επιβάρυνση για τους καταναλωτές.