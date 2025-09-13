Ρέει χρήμα στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας

Ανάκαμψη παρατηρήθηκε στις επενδύσεις από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VC) στον τομέα της κυβερνοασφάλειας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης του PitchBook. Μάλιστα, στην έκθεση γίνεται λόγος για το ισχυρότερο τρίμηνο από την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η «ακτινογραφία» των επενδύσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «Cybersecurity VC Trends» του PitchBook το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η αξία των συμφωνιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ξεπέρασε τα 4 δισ. δολάρια στο πλαίσιο 163 συναλλαγών.

Η πλειοψηφία των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε γύρους χρηματοδότησης προχωρημένου σταδίου, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν ώριμες πλατφόρμες με δυνατότητες επέκτασης.

H ισραηλινή Cyera εξασφάλισε την μεγαλύτερη χρηματοδότηση, «σηκώνοντας» 540 εκατ. δολάρια, ενώ η αποτίμηση της έφτασε τα 6 δισ. δολάρια. Στον νέο γύρο χρηματοδότησης για την εταιρεία συμμετείχαν οι Georgian, Greenoaks Capital Partners και Lightspeed Venture Partners.

Οι τομείς που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κεφάλαια

Όσον αφορά τους τομείς που προσέλκυσαν τις περισσότερες επενδύσεις, η ασφάλεια δεδομένων βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης, με την αξία των συναλλαγών να καταγράφει «άλμα» σχεδόν 420% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όπως εξηγείται στο πλαίσιο της έκθεσης, η αύξηση αυτή αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για λύσεις με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη ενάντια στις κλιμακούμενες απειλές.

Την ίδια ώρα, η αξία των συναλλαγών στην ασφάλεια δικτύου σημείωσε αύξηση άνω του 250%, υποστηριζόμενη από στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών με στόχο τη δημιουργία πλατφορμών.

Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας εφαρμογών, η αξία των συναλλαγών σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς οι ευπάθειες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, έσπρωξαν τους αγοραστές στην κατεύθυνση της έγκαιρης προσπάθειας αντιμετώπισης του ρίσκου.

Από την άλλη, η αξία των συναλλαγών στον τομέα διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM) κατέγραψε μείωση σχεδόν 94%, γεγονός που σύμφωνα με το PitchBook καταδεικνύει την επιφύλαξη των επενδυτών απέναντι τομείς με βραδύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την ενσωμάτωση.

Πώς κινήθηκε η δραστηριότητα εξόδων

Τέλος, η δραστηριότητα εξόδων (exits) παρέμεινε υποτονική, με τις εξαγορές να κυριαρχούν και τις αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) να είναι περιορισμένες λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, όπως υποστηρίζεται στην έκθεση.