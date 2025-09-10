Apple: Οι καινοτομίες του iPhone 17, το λεπτότερο στην ιστορία

Τα αποκαλυπτήρια της νέας σειράς iPhone 17 πραγματοποίησε η Apple κατά τη διάρκεια του χθεσινού “Awe-Dropping” event, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στο iPhone 17 Air, το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευαστεί ποτέ σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο σχεδιασμός των νέων μοντέλων περιλαμβάνει πολλαπλές καινοτομίες, οι οποίες αφορούν κυρίως την ανθεκτικότητα, την κάμερα, την απόδοση και τη διάρκεια της μπαταρίας.

Τα χαρακτηριστικά του iPhone 17

Το νέο iPhone 17 διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6.3 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα 3,000 nits. Το ολοκαίνουργιο μοντέλο ενσωματώνει την τεχνολογία ProMotion με ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz.

Το Ceramic Shield 2 προστατεύει την οθόνη, προσφέροντας σύμφωνα με την Apple έως και 3 φορές μεγαλύτερη αντοχή στις γρατζουνιές. Παράλληλα, το νέο τσιπ A19 υπόσχεται βελτιωμένη απόδοση, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των τελευταίων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για ακόμη μια χρονιά η Apple δίνει έμφαση στην κάμερα. Πιο συγκεκριμένα, το νέο μοντέλο διαθέτει μια νέα πίσω κάμερα 48 MP, καθώς και αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα 18 MP. Η καινοτομία στην μπροστινή κάμερα έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει την αυτόματη προσαρμογή του προσανατολισμού της φωτογραφίας.

Ακόμα, το νέο μοντέλο διαθέτει βελτιστοποιημένη μπαταρία, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι 10 λεπτά φόρτισης προσφέρουν έως και 8 ώρες δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο.

Σημειώνεται ότι η χωρητικότητα του μοντέλου ξεκινάει από τα 256 GB.

Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το iPhone 17 Air

Η πιο πολυαναμενόμενη στιγμή του event ήταν η παρουσίαση του iPhone 17 Air, με τον CEO της Apple Tim Cook, να χαρακτηρίζει το νέο μοντέλο ως “Game changer’’. Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστών και βάρος 165 γραμμαρίων, πρόκειται για το λεπτότερο iPhone στην ιστορία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Το νέο μοντέλο διαθέτει οθόνη 6,5 ιντσών με τεχνολογία ProMotion έως 120Hz. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχει μόνο μια κάμερα με ανάλυση 48 MP, ενώ η μπροστινή selfie κάμερα διαθέτει ανάλυση 18MP.

Η συσκευή λειτουργεί με τον επεξεργαστή A19 Pro, τον ίδιο επεξεργαστή που χρησιμοποιούν τα μοντέλα Phone 17 Pro. Μάλιστα, τα στελέχη της εταιρείας σχολίασαν πως το iPhone 17 Air, προσφέρει τα “επίπεδα υπολογισμού MacBook Pro σε ένα iPhone”.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην μπαταρία του νέου μοντέλου, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι μπορεί να διαρκέσει όλη την ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το iPhone 17 Air δεν υποστηρίζει φυσική κάρτα SIM, αλλά μόνο eSIM.

To iPhone 17 Pro

Την ίδια ώρα, τα νέα μοντέλα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max έρχονται με νέο σχεδιασμό και αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης μπαταρίας που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone.

Το iPhone 17 Pro διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ το 17 Pro Max έχει οθόνη 6,9 ιντσών, ενώ υποστηρίζουν επίσης τεχνολογία ProMotion με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Στο εσωτερικό συναντάμε τον επεξεργαστή A19 Pro, ενώ για τη διαχείριση της θερμότητας έχει εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα ψύξης με vapor chamber.

Μια ακόμα σημαντική βελτίωση έγκειται στο γεγονός ότι η νέα μπάρα του συστήματος καμερών βρίσκονται τρεις αναβαθμισμένοι fusion αισθητήρες 48 MP.

Οι νέες συσκευές αναμένεται να είναι διαθέσιμες από τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ οι προ παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε η Apple, οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής: