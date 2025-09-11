ΕΚΤ: Σταθερά επιτόκια, το βλέμμα στη Fed

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση σήμερα, πεπεισμένη ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την αναζωπύρωση της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2%, σύμφωνα με όλους τους 59 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Οι αναλυτές δεν βλέπουν άλλες μειώσεις σε αυτόν τον κύκλο, ενώ οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις αναμένεται να μετριάσουν τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παγιωθεί κάτω από το 2%.

Με τις τιμές να θεωρούνται σήμερα ότι ανταποκρίνονται στον στόχο και την οικονομία των 20 χωρών της Ευρωζώνης να αποδεικνύει ανθεκτικότητα στις πρώτες ημέρες των αυξημένων αμερικανικών δασμών, τα περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ εμφανίζονται ικανοποιημένα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, θα πρέπει να σταθμίσουν και την επερχόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια δανεισμού την επόμενη εβδομάδα ενώ θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το ράλι του ευρώ εάν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις.