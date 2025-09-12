#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πατσαλίδης (ΕΚΤ): Δεν υπάρχει ανάγκη για νέες μειώσεις επιτοκίων

Τα τρέχοντα επιτόκια είναι κατάλληλα για τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού, σημείωνει ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου. Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση να είναι προς τα πάνω.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:05

Δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Πατσαλίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, με τους κινδύνους για τις τιμές να βρίσκονται σε ισορροπία και τις προβλέψεις για το 2027 να δείχνουν τον δείκτη ελάχιστα κάτω από τον στόχο, η ΕΚΤ βρίσκεται σε μια άνετη θέση, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα μπορούσε να είναι ανοδική, όπως δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου.

«Τα τρέχοντα επιτόκια είναι κατάλληλα, εφόσον ο πληθωρισμός εξελιχθεί όπως προβλέπεται», είπε σε συνέντευξη στη Φρανκφούρτη. «Άρα, εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη, δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί άμεσα δράση».

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για δεύτερη συνεδρίαση.

