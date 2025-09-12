Η Ryanair απειλεί με περικοπή 1 εκατ. θέσεων στην Ισπανία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε ότι είναι έτοιμος να περικόψει ακόμη 1 εκατομμύριο θέσεις σε πτήσεις προς την Ισπανία το επόμενο καλοκαίρι, καθώς συνεχίζεται η έντονη διαμάχη με τον διαχειριστή των ισπανικών αεροδρομίων σχετικά με τους φόρους επιβατών.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ιρλανδική αεροπορική έχει ήδη ακυρώσει έως και 2 εκατομμύρια θέσεις κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα και του περασμένου καλοκαιριού, λόγω της άρνησής της να πληρώσει αύξηση 6,5% στις χρεώσεις που επέβαλε ο κρατικός φορέας Aena.

«Πρέπει να επιστρέψω στη Μαδρίτη σε δύο εβδομάδες, και μάλλον θα ανακοινώσω ακόμη 1 εκατομμύριο θέσεις λιγότερες για το επόμενο καλοκαίρι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι (φωτογραφία), στους Financial Times μετά την ετήσια συνέλευση της εταιρείας την Πέμπτη.

«Αν το κόστος στην περιφερειακή Ισπανία είναι πολύ υψηλό, θα πετάξω αλλού. Μας συμφέρει να πετάμε με το ίδιο κόστος σε μέρη όπως η Πάλμα (στη Μαγιόρκα) παρά στη Χερέθ», πρόσθεσε.

Η Ryanair κάλεσε την Aena να ακυρώσει τις αυξήσεις στο κόστος. «Εάν η ισπανική κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει την Aena [να υποχωρήσει], τότε δεν έχω καμία επιθυμία να την εξυπηρετήσω ούτως ή άλλως», πρόσθεσε ο Ο'Λίρι.