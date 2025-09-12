#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H διαθήκη του Αρμάνι ανοίγει δρόμο για πώληση της εταιρείας του

Προβλέπει την πώληση αρχικού μεριδίου 15% του οίκου μόδας σε μεγάλες εταιρείες πολυτελών προϊόντων, με δυνατότητα αύξησης έως 54,9% μέσα σε τρία χρόνια. Προτίμηση σε LVMH, Essilor, L’Oreal.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:07

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι  περιγράφει τα σχέδια για την πώληση μεριδίου της εταιρείας μόδας του σε μια μεγάλη εταιρεία πολυτελών ειδών, θέτοντας σε κίνηση μια διαδικασία που τελικά θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της ιταλικής μάρκας σε έναν μεγαλύτερο όμιλο.

Το έγγραφο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ορίζει τους όρους υπό τους οποίους το ίδρυμα Armani θα πουλήσει ένα αρχικό μερίδιο 15% του οίκου μόδας στην LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, την EssilorLuxottica, την L’Oréal ή άλλη εταιρεία παρόμοιας θέσης εντός 18 μηνών, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που έλαβε το Bloomberg News.

Ο Αρμάνι δήλωσε επίσης ότι ο όμιλος που θα αγοράσει το αρχικό μερίδιο θα μπορεί τελικά να το αυξήσει έως και 54,9% μετά από τρία χρόνια από τη διαδοχή, ανοίγοντας το δρόμο για την εξαγορά του ομίλου πολυτελών προϊόντων που ίδρυσε.

