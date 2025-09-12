H διαθήκη του Αρμάνι ανοίγει δρόμο για πώληση της εταιρείας του

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι περιγράφει τα σχέδια για την πώληση μεριδίου της εταιρείας μόδας του σε μια μεγάλη εταιρεία πολυτελών ειδών, θέτοντας σε κίνηση μια διαδικασία που τελικά θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της ιταλικής μάρκας σε έναν μεγαλύτερο όμιλο.

Το έγγραφο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ορίζει τους όρους υπό τους οποίους το ίδρυμα Armani θα πουλήσει ένα αρχικό μερίδιο 15% του οίκου μόδας στην LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, την EssilorLuxottica, την L’Oréal ή άλλη εταιρεία παρόμοιας θέσης εντός 18 μηνών, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που έλαβε το Bloomberg News.

Ο Αρμάνι δήλωσε επίσης ότι ο όμιλος που θα αγοράσει το αρχικό μερίδιο θα μπορεί τελικά να το αυξήσει έως και 54,9% μετά από τρία χρόνια από τη διαδοχή, ανοίγοντας το δρόμο για την εξαγορά του ομίλου πολυτελών προϊόντων που ίδρυσε.