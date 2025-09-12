#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Microsoft: Εκδόσεις χωρίς Teams για να αποφύγει πρόστιμο ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε τα μέτρα της Microsoft για την προσφορά εκδόσεων χωρίς Teams, διασφάλιση μεταφοράς δεδομένων και διαλειτουργικότητα με ανταγωνιστικά προϊόντα.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:38

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε δεσμεύσεις από τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Microsoft για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ενσωμάτωση του Teams στις σουίτες Office 365 και Microsoft 365, αποφεύγοντας έτσι πιθανό σημαντικό πρόστιμο κατά του ανταγωνισμού.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θα προσφέρει εκδόσεις χωρίς το Teams σε μειωμένη τιμή, θα επιτρέψει τη μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με προϊόντα ανταγωνιστών.

Τον Ιούλιο του 2023, η Επιτροπή άνοιξε διαδικασίες κατά της Microsoft για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ λόγω κατάχρησης της κυρίαρχης θέσης της.

«Με την απόφαση της σημερινής ημέρας, καθιστούμε δεσμευτικές για επτά χρόνια ή περισσότερο τις δεσμεύσεις της Microsoft να τερματίσει τις πρακτικές δέσμευσης που ενδέχεται να εμποδίζουν άλλες εταιρείες λογισμικού να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά το Teams», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος για τη δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, σε ανακοίνωσή της.

