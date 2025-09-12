#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Fed: Δύο ή τρεις μειώσεις επιτοκίων ως το τέλος του έτους

Οι οικονομολόγοι βλέπουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να προχωρά σε μειώσεις επιτοκίων από την επόμενη εβδομάδα, με δύο έως τρεις κινήσεις μέχρι το τέλος του 2025, καθώς οι ρωγμές στην αγορά εργασίας γίνονται εμφανείς.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:21

Οι ρωγμές στην αγορά εργασίας αναμένεται να ωθήσουν τη Federal Reserve να προχωρήσει σε μια σειρά μειώσεων επιτοκίων τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας με μια μείωση την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg News.

Ο μέσος όρος των απαντήσεων δείχνει δύο μειώσεις έως το τέλος του έτους, ωστόσο μια σημαντική μειοψηφία - πάνω από 40% - αναμένει τρεις μειώσεις.

Από εκείνους που προβλέπουν δύο κινήσεις, οι οικονομολόγοι είναι σχεδόν μοιρασμένοι στο εάν η δεύτερη μείωση θα έρθει τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο.

Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων αναμένουν επίσης ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα αλλάξουν τη δήλωση τους μετά τη συνεδρίαση για να τονίσουν τη μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους της αγοράς εργασίας.

Economists Bet on More Rate Cuts Ahead

Median response suggests two quarter-point rate cuts this year

 

Source: Bloomberg News survey of economists conducted September 5-10

Note: Chart shows estimates for upper bound of target range for federal funds rate

 

