Πέφτει το εμπορικό πλεόνασμα ευρωζώνης

Παρά την ενίσχυση σε μηχανήματα και οχήματα, το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης μειώθηκε σε ετήσια βάση, καθώς οι εισαγωγές αυξάνονται ταχύτερα από τις εξαγωγές και τα χημικά χάνουν έδαφος.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:17

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης έδειξαν πλεόνασμα €12,4 δισ. στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο 2025, έναντι €18,5 δισ. τον Ιούλιο 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν τον Ιούλιο σε €251,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 (€250,4 δισ.). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €239,1 δισ., αυξημένες κατά 3,1% σε σχέση με €231,9 δισ. έναν χρόνο πριν.

Σε μηνιαία βάση, το πλεόνασμα αυξήθηκε από €8,0 δισ. τον Ιούνιο σε €12,4 δισ. τον Ιούλιο, κυρίως χάρη στα χημικά και συναφή προϊόντα (από €15,4 δισ. σε €17,4 δισ.), τα μηχανήματα και τα οχήματα (από €13,7 δισ. σε €18,5 δισ.).

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, το πλεόνασμα μειώθηκε κατά €6,1 δισ., λόγω συρρίκνωσης του πλεονάσματος στα χημικά προϊόντα από €23,8 δισ. σε €17,4 δισ.

Συνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα €106,9 δισ., έναντι €120,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. 

 

