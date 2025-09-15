Πέφτει το εμπορικό πλεόνασμα ευρωζώνης

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης έδειξαν πλεόνασμα €12,4 δισ. στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο 2025, έναντι €18,5 δισ. τον Ιούλιο 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν τον Ιούλιο σε €251,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 (€250,4 δισ.). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €239,1 δισ., αυξημένες κατά 3,1% σε σχέση με €231,9 δισ. έναν χρόνο πριν.

Σε μηνιαία βάση, το πλεόνασμα αυξήθηκε από €8,0 δισ. τον Ιούνιο σε €12,4 δισ. τον Ιούλιο, κυρίως χάρη στα χημικά και συναφή προϊόντα (από €15,4 δισ. σε €17,4 δισ.), τα μηχανήματα και τα οχήματα (από €13,7 δισ. σε €18,5 δισ.).

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, το πλεόνασμα μειώθηκε κατά €6,1 δισ., λόγω συρρίκνωσης του πλεονάσματος στα χημικά προϊόντα από €23,8 δισ. σε €17,4 δισ.

Συνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα €106,9 δισ., έναντι €120,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.