Η Xiaomi επιταχύνει το λανσάρισμα του νέου smartphone. Περνά απευθείας από τη γενιά Xiaomi 15 στη νέα σειρά 17, θέλοντας να διεκδικήσει μερίδιο στην premium αγορά smartphones και να συγκριθεί άμεσα με τα iPhone της Apple.

Κάνε το όπως η Apple: Η Xiaomi λανσάρει τη νέα σειρά 17

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:39

Η Xiaomi θα κυκλοφορήσει το νέο της κορυφαίο smartphone αυτόν τον μήνα και θα ανανεώσει το branding της, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την Apple για μερίδιο στην αγορά premium smartphones.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο επιταχύνει το σύνηθες χρονοδιάγραμμα λανσαρίσματος και περνά απευθείας από τη γενιά Xiaomi 15 στη νέα σειρά 17, ευθυγραμμίζοντας την ονοματολογία της με τα iPhone της Apple, με τα νέα μοντέλα Xiaomi 17 Pro και 17 Pro Max να έρχονται σύντομα.

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Lei Jun δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να συγκρίνεται με τα iPhone, που θεωρούνται εδώ και καιρό σημείο αναφοράς στην υψηλή κατηγορία της αγοράς.

