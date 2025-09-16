#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μικρή ανάκαμψη στη βιομηχανία Ευρωζώνης

Τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις σημείωσαν η Κροατία (+2,6%), η Ουγγαρία και η Σλοβενία (+2,1%).

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:36

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, προσαρμοσμένη εποχικά, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην ΕΕ συνολικά, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,2% σε μηνιαία βάση.

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε ανοδικά κατά 1,8% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.

Μηνιαία, στην Ευρωζώνη, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, κεφαλαιουχικών αγαθών, διαρκών καταναλωτικών αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών ενισχύθηκε κατά 0,5%, 1,3%, 1,1% και 1,5% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή Ενέργειας μειώθηκε κατά 2,9%.

Στην ΕΕ, αντίθετα, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, κεφαλαιουχικών αγαθών, διαρκών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 0,3%, 0,9%, 0,6% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή Ενέργειας υποχώρησε κατά 2,1%.

Μεταξύ των κρατών-μελών, τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις σημείωσαν η Κροατία (+2,6%), η Ουγγαρία και η Σλοβενία (+2,1%).

