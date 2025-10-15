Κατηφόρα 1,2% για τη βιομηχανική παραγωγή ευρωζώνης

Η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης υποχώρησε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο του 2025, αντιστρέφοντας την ανοδική αναθεώρηση κατά 0,5% τον Ιούλιο και ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες της αγοράς για πτώση 1,6%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην πτώση, σημειώνοντας μείωση 2,2% μετά από αύξηση 1,7% τον Ιούλιο, ακολουθούμενη από μειώσεις στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (-1,6% έναντι 1,2%), την ενέργεια (-0,6% έναντι -1,7%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (-0,2% έναντι 0,5%).

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, η παραγωγή μειώθηκε στη Γερμανία (-5,2% έναντι 1,5%), την Ιταλία (-2,4% έναντι 0,4%), τη Γαλλία (-0,7% έναντι -0,1%) και Ισπανία (-0,1% έναντι -0,5%), ενώ η Ολλανδία σημείωσαν αύξηση 2,3% μετά από μείωση 1,3% τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε στο 1,1% τον Αύγουστο από 2,0% τον Ιούλιο.