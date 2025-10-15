#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κατηφόρα 1,2% για τη βιομηχανική παραγωγή ευρωζώνης

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, η παραγωγή μειώθηκε στη Γερμανία (-5,2%), την Ιταλία (-2,4%), τη Γαλλία (-0,7%) και Ισπανία (-0,1%).

Κατηφόρα 1,2% για τη βιομηχανική παραγωγή ευρωζώνης

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 12:39

Η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης υποχώρησε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο του 2025, αντιστρέφοντας την ανοδική αναθεώρηση κατά 0,5% τον Ιούλιο και ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες της αγοράς για πτώση 1,6%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην πτώση, σημειώνοντας μείωση 2,2% μετά από αύξηση 1,7% τον Ιούλιο, ακολουθούμενη από μειώσεις στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (-1,6% έναντι 1,2%), την ενέργεια (-0,6% έναντι -1,7%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (-0,2% έναντι 0,5%).

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, η παραγωγή μειώθηκε στη Γερμανία (-5,2% έναντι 1,5%), την Ιταλία (-2,4% έναντι 0,4%), τη Γαλλία (-0,7% έναντι -0,1%) και Ισπανία (-0,1% έναντι -0,5%), ενώ η Ολλανδία σημείωσαν αύξηση 2,3% μετά από μείωση 1,3% τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε στο 1,1% τον Αύγουστο από 2,0% τον Ιούλιο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα μέτρα κατά της κινεζικής βιομηχανίας σχεδιάζει η ΕΕ

Κατρακύλα 4,3% για τη βιομηχανική παραγωγή Γερμανίας

Κατηφορίζουν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Η Κομισιόν προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο