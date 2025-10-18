«Τα κατοικίδια δεν είναι επιβάτες, θεωρούνται αποσκευές»

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε την Πέμπτη δύο προσφυγές σχετικά με τις αερομεταφορές και εξέδωσε συμβουλευτικές αποφάσεις μετά από ερωτήματα δικαστηρίων της Αυστρίας και της Ισπανίας.

Οπως μεταδίδει η dw.com, και στις δύο περιπτώσεις, τάχθηκε υπέρ των αεροπορικών εταιρειών έναντι των προσώπων που άσκησαν προσφυγή - στην πρώτη περίπτωση, ενός επιβάτη που ζητούσε αποζημίωση για καθυστέρηση επτά ωρών λόγω κεραυνού και, στη δεύτερη, μιας γυναίκας που ζητούσε επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη καθώς χάθηκε ο σκύλος της.

Στην πρώτη υπόθεση, ένας επιβάτης, που υπέστη μεγάλη καθυστέρηση περιμένοντας πτήση από το Ιάσιο της Ρουμανίας προς τη Βιέννη, χρησιμοποίησε μια γερμανική διαδικτυακή υπηρεσία που ειδικεύεται στην αναζήτηση αποζημίωσης από αεροπορικές εταιρείες για να διεκδικήσει 400 ευρώ ως αποζημίωση.

Η Austrian Airlines, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε ότι η πτώση κεραυνού στο αεροπλάνο λίγο πριν την προσγείωσή του στο Ιάσιο, η οποία οδήγησε σε υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας, συνιστούσε έκτακτη περίσταση και, ως εκ τούτου, περιόριζε την νομική ευθύνη της για την καθυστέρηση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η πτώση κεραυνού μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετική περίσταση, υπό την προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρεία μπορούσε «να αποδείξει ότι έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τις εξαιρετικές περιστάσεις και τις συνέπειές τους, όπως μια μεγάλη καθυστέρηση». Εναπόκειτο στο δικαστήριο της Αυστρίας να κρίνει αν αυτό ίσχυε, ανέφερε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωσε ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι αποτελούν μέτρο που αποσκοπεί στην ασφάλεια. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι η απόφασή του αποσκοπούσε εν μέρει στο να αποτρέψει τις αεροπορικές εταιρείες «από το να ενθαρρύνονται να μην λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση και την ακρίβεια των πτήσεών τους έναντι της ασφάλειας».

Αν και το γεγονός μπορεί να ακούγεται ανησυχητικό, οι κεραυνοί είναι αρκετά συνηθισμένοι στην αεροπορία. Οι περισσότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα εμπορικό αεροσκάφος είναι πιθανό να χτυπηθεί από κεραυνό μία ή δύο φορές τον χρόνο κατά μέσο όρο, ανάλογα με παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες στη διαδρομή ή τις διαδρομές που πετάει.

Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, οι εφεδρείες για τα βασικά συστήματα και η αλουμινένια άτρακτος του αεροσκάφους κάνουν τους κεραυνούς, οι οποίοι τις προηγούμενες δεκαετίες προκάλεσαν μερικές σοβαρές αεροπορικές καταστροφές, να αποτελούν σπανίως σοβαρή απειλή για ένα σύγχρονο επιβατικό αεροσκάφος κατά την πτήση. Ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν ζημιές που πρέπει στη συνέχεια να επισκευαστούν στο έδαφος.

Τα κατοικίδια που μεταφέρονται στο χώρο αποσκευών θεωρούνται αποσκευές και όχι επιβάτες

Η δεύτερη υπόθεση της Πέμπτης αφορούσε ένα γεγονός που θα περίμενε κανείς να είναι λιγότερο συνηθισμένο από τις καθυστερήσεις πτήσεων λόγω κεραυνών.

Μια Ισπανίδα μήνυσε την αεροπορική εταιρεία Iberia, αφότου το σκυλί της χάθηκε στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες.

«Το σκυλί δραπέτευσε καθώς μεταφερόταν στο αεροπλάνο και δεν μπόρεσαν να το βρουν», ανέφερε συνοπτικά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιβάτιδα ζήτησε αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη ως αποτέλεσμα της απώλειας του σκύλου της.

Η Iberia, από την πλευρά της, αποδέχτηκε την ευθύνη της και το δικαίωμα της γυναίκας σε αποζημίωση, αλλά υποστήριξε ότι αυτή θα έπρεπε να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται για την αποζημίωση για απώλεια αποσκευών.

Το ισπανικό δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση την παρέπεμψε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η έννοια των «αποσκευών» στη Σύμβαση του Μόντρεαλ που διέπει τις αεροπορικές μεταφορές περιλαμβάνει ή αποκλείει τα κατοικίδια ζώα που ταξιδεύουν με τους επιβάτες.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός από τη μεταφορά φορτίων, τα αεροσκάφη εκτελούν διεθνείς μεταφορές προσώπων και αποσκευών», έγραψε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοψίζοντας την απόφασή του.

«Η έννοια του όρου «πρόσωπα» αντιστοιχεί σε εκείνη του όρου «επιβάτες», με αποτέλεσμα ένα κατοικίδιο ζώο να μην μπορεί να θεωρηθεί «επιβάτης», ανέφερε. «Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς των αεροπορικών μεταφορών, ένα κατοικίδιο ζώο εμπίπτει στην έννοια των «αποσκευών» και η αποζημίωση για τη ζημία που προκύπτει από την απώλεια ενός κατοικίδιου ζώου υπόκειται στους κανόνες ευθύνης για τις αποσκευές».

Σημείωσε ότι η επιβάτης δεν είχε υποβάλει ειδική δήλωση ενδιαφέροντος για την παράδοση του σκύλου, μια επίσημη διαδικασία που συνεπάγεται την καταβολή επιπλέον τέλους, η οποία θα της επέτρεπε να αυξήσει το όριο ευθύνης για το πολύτιμο φορτίο.

Ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε ότι οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ευημερίας των ζώων δεν αποκλείουν τα κατοικίδια ζώα από το να θεωρούνται «αποσκευές» για τους σκοπούς των αεροπορικών διαφορών, «υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις για την ευημερία των ζώων κατά τη μεταφορά τους».