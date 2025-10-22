Ινδικές πηγές: Κοντά σε εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον-Νέο Δελχί

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμη και στο 15%-16% τους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από την Ινδία, από το 50% που ισχύει σήμερα, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια εμπορική συμφωνία, μεταδίδει το CNBC. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, το Νέο Δελχί θα μπορούσε από την πλευρά του να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές.

Χθες, Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, έλαβε σχετική διαβεβαίωση από τον ηγέτη της ασιατικής χώρας, όσον αφορά τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μόσχα.

«Δεν πρόκειται να αγοράσει (ο Μόντι) πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία. Θέλει να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει όσο κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ επιβεβαίωσε και ο Μόντι με ανάρτηση του στο Χ, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι δύο χώρες να συνεχίσουν «να στέκονται ενωμένες ενάντια στην τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της». Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί, πως ο Ινδός ηγέτης δεν έκανε καμία απευθείας αναφορά στην στάση που αναμένεται να κρατήσει η χώρα του απέναντι στο ρωσικό πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει και την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μόντι είχε συμφωνήσει να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ είχε πει τότε ότι δεν γνώριζε κάτι για το ζήτημα προσθέτοντας ότι: «η Ινδία είναι σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή σε ένα ασταθές ενεργειακό σενάριο. Οι πολιτικές εισαγωγών μας καθοδηγούνται αποκλειστικά από αυτόν τον στόχο».

«Μήλον της έριδος» το ρωσικό πετρέλαιο

Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στις διμερείς εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εκτραχυνθεί από τότε που ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα προϊόντα από τη χώρα της Νότιας Ασίας, ως «τιμωρία» για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Καθώς η Ινδία είναι ο υπ' αριθμόν 2 αγοραστής ρωσικού αργού παγκοσμίως, μετά την Κίνα, εισάγοντας 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αν ξαφνικά σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα, θα προκύψει τεράστιο έλλειμμα στην εγχώρια προσφορά. Ως εκ τούτου το Νέο Δελχί υποστηρίζει ότι θα πρέπει πρώτα να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στην αγορά να λειτουργεί ορθά αν διακόψει τις αγορές ρωσικής ενέργειας.

Η κατάσταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Νέο Δελχί «ηλεκτρίστηκε» περαιτέρω όταν ο Μόντι συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα, μια κίνηση που εκλήφθηκε από τον Τραμπ ως μήνυμα ότι η Ινδία θέλει να ενισχύσει αντί να διακόψει τους δεσμούς της με τη Μόσχα.

Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αμβλύνει τη ρητορική του προς το Νέο Δελχί, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενώ χαρακτήρισε μάλιστα τον Μόντι ως «σπουδαίο φίλο».

Τέλος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας πιθανότατα θα ανακοινωθεί στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μόντι έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την παρουσία τους στην εκδήλωση.