Apple: Γιατί μειώνει την παραγωγή στο φθηνό iPhone Air

Τη δραστική μείωση της παραγωγής του νέου της μοντέλου iPhone Air φέρεται να έχει αποφασίσει η Apple σύμφωνα με το διεθνές ιαπωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Nikkei το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία θα επικεντρωθεί στην παραγωγή άλλων μοντέλων iPhone 17.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το ασθενέστερο του αναμενόμενου ενδιαφέρον των καταναλωτών για το μοντέλο Air, το οποίο παρουσιάστηκε ως μια ελαφρύτερη και πιο προσιτή εναλλακτική λύση της σειράς iPhone 17.

Η μετατόπιση της παραγωγής έρχεται σε συνέχεια μιας έρευνας της KeyBanc που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα (22/10) και έδειξε «ουσιαστικά καμία ζήτηση για το iPhone Air και aπροθυμία για ένα αναδιπλούμενο μοντέλο», ανέφεραν οι αναλυτές.

«Βλέπουμε τη μέση τιμή πώλησης (ASP), όχι τις μονάδες, να είναι ο οδηγός της ανάπτυξης το 2026. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά, τη θεωρούμε ακριβή με τιμολόγηση για υψηλές προσδοκίες, αν και απουσιάζει η περίπτωση bear», έγραψαν οι αναλυτές.

Τα ευρήματα της χρηματιστηριακής επισήμαναν επίσης την υγιή αλλά μετρημένη ζήτηση για την ευρύτερη σειρά iPhone 17, με το μείγμα «να συνεχίζει να μετατοπίζεται προς τα μοντέλα Pro και Pro Max».

Η KeyBanc ανέφερε ότι τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια πιθανή υπερκάλυψη των εσόδων από τα iPhones για το δ΄ οικονομικό τρίμηνο, τα οποία θα είναι υψηλότερα παίρνοντας ώθηση από τις ισχυρότερες παραγγελίες και τις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης.

«Η μεσοπρόθεσμη πίεση των μονάδων που αντισταθμίζεται από την αύξηση των ASP» αναμένεται να οδηγήσει την ανάπτυξη των εσόδων, ενώ τα πολυδιαφημισμένα χαρακτηριστικά AI δεν έχουν ακόμη επηρεάσει ουσιαστικά τις αγορές.

Το Bloomberg ανέφερε ξεχωριστά ότι τα σχέδια της Apple για ένα αναδιπλούμενο iPad με μεγάλη οθόνη αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες, κάτι που καθυστερεί την παρουσίασή του.

Τα συνδυασμένα σήματα ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της Apple να προξενήσει ενδιαφέρον σε εναλλακτικά προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να παραμείνουν στα premium αλλά παραδοσιακά μοντέλα iPhone.

Το δημοσίευμα του Nikkei δεν αποκάλυψε το μέγεθος των περικοπών στην παραγωγή ή ποιοι προμηθευτές θα επηρεαστούν, εντούτοις οι αναλυτές λένε ότι τέτοιες αλλαγές θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα από την αλυσίδα εφοδιασμού της Apple στην Ασία τους επόμενους μήνες.