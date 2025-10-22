#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιστροφή χρημάτων σε πελάτες δοκιμάζει η Lyft

Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν έως και 5% επιστροφή χρημάτων για τις διαδρομές τους, αν επιλέξουν να επαναφορτίζουν αυτόματα τον λογαριασμό τους με μετρητά.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 14:23

Η Lyft δοκιμάζει ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε ορισμένους πελάτες επιστροφή χρημάτων για μελλοντικές διαδρομές, στην τελευταία της προσπάθεια να κερδίσει χρήστες από την ανταγωνιστική Uber.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το νέο πρόγραμμα θα επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν έως και 5% επιστροφή χρημάτων για τις διαδρομές τους, αν επιλέξουν να επαναφορτίζουν αυτόματα τον λογαριασμό τους με μετρητά. Ο καθορισμός του ποσού αυτόματης επαναφόρτισης στα 100 δολάρια συνοδεύεται από άλλα οφέλη, όπως πιο χαλαροί όροι ακύρωσης και δωρεάν διαδρομές κάθε μήνα.

Ορισμένα από αυτά τα οφέλη προσφέρονται παραδοσιακά στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράμματος συνδρομής της Lyft, το Lyft Pink, το οποίο ξεκινά από 9,99 δολάρια το μήνα και μπορεί να φτάσει τα 199 δολάρια το χρόνο.

