Τουρκία: Νέα έκδοση ομολόγου σε δολάρια

Οι τίτλοι λήγουν το 2036 και διατίθενται με απόδοση 7,15%. Ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα μετά την εξομάλυνση των πολιτικών εντάσεων στη γείτονα, και με φόντο τον ούριο άνεμο που φέρνει στις αναδυόμενες αγορές το ασθενές δολάριο.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 16:11

Η Τουρκία στρέφεται στις διεθνείς αγορές χρέους με ένα νέο ομόλογο σε δολάρια, εκμεταλλευόμενη το ισχυρότερο κλίμα προς τις αναδυόμενες αγορές και την ύφεση των πολιτικών εντάσεων στο εσωτερικό.

Οι νέοι τίτλοι σε δολάρια λήγουν τον Νοέμβριο του 2036 και διατίθενται στην αγορά με απόδοση γύρω στο 7,15%, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η απόδοση αντανακλά τη συνεχιζόμενη όρεξη των επενδυτών μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση υπέρ του ηγέτη της αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ.

Τα 11ετή ομόλογα σταθερού επιτοκίου θα εκδοθούν στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος ομολόγων της τουρκικής κυβέρνησης, υπό τις τις JPMorgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities και Société Generale. Τα έσοδα θα διατεθούν για γενικούς δημοσιονομικούς σκοπούς.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει ενισχυθεί από τη μείωση του πολιτικού κινδύνου, αφότου τουρκικό δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση εναντίον του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Η απόφαση πυροδότησε άνοδο στα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία την Παρασκευή, με τα ομόλογα αναφοράς σε δολάρια να σημειώνουν άνοδο μαζί με τις μετοχές.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος κύματος κρατικού δανεισμού στις αναδυόμενες αγορές, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για να επωφεληθούν από ένα θετικό μείγμα παραγόντων. Ο κύκλος μείωσης επιτοκίων της Fed δημιουργεί χώρο για τις κεντρικές τράπεζες στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να χαλαρώσουν την πολιτική τους, ενώ το πιο αδύναμο δολάριο ενθαρρύνει την εναλλαγή των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων. Η άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενισχύει περαιτέρω το παγκόσμιο κλίμα.

Τα κρατικά ομόλογα σε δολάρια από αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αποφέρει συνολικές αποδόσεις 11% μέχρι στιγμής φέτος. Τα τουρκικά ομόλογα ακολουθούν αντίστοιχη πορεία, καταγράφοντας κέρδη περίπου 10,5%.

