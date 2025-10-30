Μειώθηκαν 3% οι πωλήσεις της Carlsberg το τρίτο τρίμηνο

Οι πωλήσεις της Carlsberg μειώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο περισσότερο από ότι αναμενόταν, καθώς η ζήτηση για τις μπύρες της εταιρείας ήταν υποτονική σε ορισμένες από τις βασικές αγορές της, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο όγκος των πωλήσεων της Carlsberg μειώθηκε 3%, έναντι 2,76% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Αυτό συνέβη καθώς η υποτονική ζήτηση στην Ασία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και την Ινδία, κατάφεραν να επισκιάσουν την μικρή άνοδο των πωλήσεων που σημειώθηκε στην Δυτική Ευρώπη.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται, ενώ ο κλάδος της ζυθοποιίας βρίσκεται γενικότερα αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις. Αυτές έχουν αφενός να κάνουν με τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και αφετέρου με το γεγονός ότι οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες για την προσωπική τους ευχαρίστηση, εν μέσω εκτίναξης του κόστους ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η Peer Heineken NV αναθεώρησε νωρίτερα προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη της ως αποτέλεσμα της υποτονικής της ανάπτυξης σε Βραζιλία και ΗΠΑ, ενώ η Anheuser-Busch InBev ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ένα δύσκολο τρίτο τρίμηνο.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι η μετοχή της Carlsberg έχει σημειώσει άνοδο 13,3% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο εμπορικό σήμα της εταιρείας, παρά τις διεθνείς αντιξοότητες.